خلال الشهر الثاني من العام 2024.. مخلفات الحرب السورية تقتل وتصيب 59 مدنياً بينهم 27 طفلاً

لاتزال مخلفات الحرب السورية، من ألغام وعبوات ناسفة وأجسام غير منفجرة، تواصل انفجارها بالمدنيين في مختلف المحافظات السورية باختلاف المناطق والقوى المسيطرة عليها، هذه المخلفات التي قامت بزراعتها تشكيلات عسكرية في مناطق سورية متفرقة، إبان العمليات العسكرية، تشكل هاجساً كبيراً للمواطنين السوريين الذين دائماً ما يقعون ضحية تلك العمليات والمخلفات التي تتركها خلفها.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، وانطلاقاً من دوره كمؤسسة حقوقية تابع ملف “المخلفات” ووثق خسائرها خلال شهر شباط/فبراير من العام 2024، حيث استشهد 34 بينهم 7 سيدات و14 طفل، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب في سورية، بالإضافة إلى إصابة 25 شخص آخر بجراح متفاوتة بينهم 13 طفل.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 26 بينهم 7 سيدات و6 أطفال وأصيب 23 بينهم 11 طفل، من ضمنهم 16 بينهم 6 نساء استشهدوا و9 أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 8 أطفال وأصيب 2 أطفال آخرين بجراح

أما التفاصيل الكاملة للشهداء والجرحى جراء انفجار مخلفات الحرب خلال شهر شباط فجاءت على النحو التالي:

– 4 شباط، فارق طفل 13 عاماً حياته، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية جب أبيض بريف منبج شرقي حلب.

– 5 شباط، أصيب 3 أطفال بحالة خطرة، نتيجة انفجار لغمين من مخلفات الحرب في منطقتين بريف دير الزور، حيث أصيب طفل في بلدة العشارة، أدت إلى بتر إحدى طرفيه العلويين.

كما انفجر لغم أرضي في بلدة الشميطية في ريف دير الزور الغربي، أسفر عن إصابة طفلين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

– 10 شباط، استشهد طفل من أبناء عشيرة البوحميس، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في مدينة الطبقة بريف الرقة، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

– 11 شباط، أصيب طفل بجراح جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة بصر الحرير في ريف درعا الشرقي، وجرى نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

– 13 شباط، استشهد مواطن من أهالي مدينة سلحب بريف حماة الغربي، إثر إنفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في مدينة كرناز شمالي حماة، خلال عمله بحراثة أحد الأراضي بواسطة جرار زراعي.

– 15 شباط، استشهد طفلان جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية كفر داعل بريف حلب الغربي، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام.

– 17 شباط، استشهد طفل 11 عاما إثر انفجار جسم معدني من مخلفات الحرب أثناء عبثه به، في قرية التويمين جنوب شرقي الحسكة، ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

– 22 شباط، فارق طفلان حياتهما وأصيب ثالث بجروح بليغة، إثر انفجار مقذوف من مخلفات تدريب قوات “التحالف الدولي” في قرية المسعودية بريف تل بيدر شمالي الحسكة، خلال رعيهم الأغنام بمحيط القاعدة آنفة الذكر.

– 22 شباط، فارق طفل 15 عاماً حياته إثر إنفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب جنوب بلدة تلعدا بريف سلمية الشمالي شرقي حماة.

– 22 شباط، أصيب شاب ينحدر من مدينة السلمية بجروح، إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية الجبين بريف حماة.

كما فارق الحياة شاب نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء حراثة أرضه في بلدة مورك بريف حماة، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

على صعيد متصل، بترت ساق مواطن جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحروب في الجبل شرقي مدينة مضايا بريف دمشق.

– 23 شباط، استشهد مواطنان إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات “التنظيم” في محيط منطقة البلعاس بريف سلمية الشرقي شرق حماة.

على صعيد متصل، أصيب شابان بجروح إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب ، أثناء إشعالهم النار بغرض التدفئة بحي الجورة بمدينة ديرالزور، وتم نقلهما إلى مشفى الأسد بالمدينة.

– 24 شباط، استشهدت سيدة من أهالي قرية رسم الحمام التابعة لناحية الخفسة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام بريف حلب الغربي، اليوم جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بها أثناء رعيها الأغنام.

– 24 شباط، أصيب 3 أطفال بجراح متفاوتة نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة البيارات الغربية بمدينة تدمر بريف حمص الشرقي، حيث جرى نقل الأطفال المصابين إلى مشفى مدينة حمص لتلقي العلاج.

– 25 شباط، استشهد 15 شخص بينهم 6 نساء من أبناء قبيلة “البوخميس” غالبيتهم من بلدة المنصورة بريف الرقة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” بهم أثناء بحثهم عن الكمأة جنوب المنطقة الأثرية في بادية الرصافة بريف الرقة الغربي.

– 25 شباط، فارق طفلان حياتهما وأصيب ثالث بجروح بليغة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بالقرب من معمل كونيكو للغاز، التي تتمركز ضمنه قوات “التحالف الدولي” شمالي دير الزور، حيث تم نقل الطفل المصاب إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

– 26 شباط، استشهد طفلان نتيجة انفجار جسم من مخلفات الحرب، عند مكب للنفايات بالقرب من كراج مدينة البوكمال ضمن مناطق نفوذ النظام بريف دير الزور.

– 26 شباط، أصيب طفل بجروح في جسده وعينه نتيجة تعرضه لشظايا انفجار جسم معدني من مخلفات الحرب أثناء لعبه بجانب منزل ذويه في حي الجورة بدير الزور، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والميليشيات الموالية لها، حيث تم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

على صعيد متصل، أصيب طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بجروح متفاوتة نقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في بلدة مراط بريف دير الزور الشرقي الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها.

– 27 شباط، فارق طفل 6 سنوات الحياة، إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب، في قرية الرحية السودة في ريف تل حميس شمال الحسكة، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”.

– 28، استشهد طفل من عشيرة العمور نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية”، شمال قرية العامرية التابعة لمدينة تدمرضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مطالبته للمنظمات الدولية المعنية، بضرورة العمل على إزالة تلك المخلفات من الأراضي السورية في ظل ما تشكله من مخاطر على حياة السكان كونها منتشرة بشكل كبير جداً، وتهدد حياة المواطنين بشكل يومي، لاسيما مع استمرار زرع العبوات والألغام من قبل كافة الأطراف العسكرية المتواجدة على التراب السوري.

كما يطالب المرصد السوري الجهات ذاتها، بضرورة وضع آليات لتوعية الأهالي والسكان من مخاطر مخلفات الحرب والدخول بأماكن مهجورة.