خلال الشهر السابع من العام 2024.. مخلفات الحرب السورية تقتل وتصيب نحو 30 مدنياً نصفهم أطفال ونساء

خلال الشهر السابع من العام 2024.. مخلفات الحرب السورية تقتل وتصيب نحو 30 مدنياً نصفهم أطفال ونساء المرصد السوري يجدد مطالبه للجهات الدولية المعنية بضرورة العمل على إزالة مخلفات الحرب المنتشرة بكثرة ضمن الأراضي السورية

لاتزال مخلفات الحرب السورية، من ألغام وعبوات ناسفة وأجسام غير منفجرة، تواصل انفجارها بالمدنيين في مختلف المحافظات السورية باختلاف المناطق والقوى المسيطرة عليها، هذه المخلفات التي قامت بزراعتها تشكيلات عسكرية في مناطق سورية متفرقة، إبان العمليات العسكرية، تشكل هاجساً كبيراً للمواطنين السوريين الذين دائماً ما يقعون ضحية تلك العمليات والمخلفات التي تتركها خلفها.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، وانطلاقاً من دوره كمؤسسة حقوقية تابع ملف “المخلفات” ووثق خسائرها خلال شهر حزيران/يونيو من العام 2024، حيث استشهد 7 مدنيين بينهم سيدة وطفلين، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب في سورية، بالإضافة إلى إصابة 21 شخص آخر بجراح متفاوتة بينهم سيدة و10 أطفال.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 3 بينهم طفلين وأصيب 9 بينهم طفل.

– مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام”: استشهد رجل، وأصيب 6 بينهم سيدة و4 أطفال.

– مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية: استشهد رجل وسيدة وأصيب رجل وطفلة.

– مناطق القوات الكردية وقوات النظام: استشهد رجل.

– مناطق نفوذ فصائل غصن الزيتون: أصيب 4 أطفال بجراح متفاوتة.

أما التفاصيل الكاملة للشهداء والجرحى جراء انفجار مخلفات الحرب خلال شهر تموز فجاءت على النحو التالي:

-4 تموز، استشهد رجل نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية برج القاص التابعة لناحية شيراروا بريف عفرين شمالي حلب.

-5 تموز، أصيب 6 عمال بجراح متفاوتة، جراء انفجار جسم غريب متفجر، أثناء عملهم في فرن الصهر بمعمل الحديد في المنطقة الصناعية الواقعة في بلدة حسياء بريف حمص الجنوبي.

-8 تموز، استشهد شاب وأصيب اثنان برفقته بجروح بليغة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بعربة كانوا يستقلونها قرب منطقة “الأندرين” الواقعة قرب “قصر ابن وردان” شمال شرق حماة.

-15 تموز، استشهد طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، وأصيب آخر يبلغ من العمر 9 أعوام بجراح متفاوتة، جراء انفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب بالقرب من أحد المنازل في بلدة الهري التابعة لمدينة البوكمال.

-25 تموز، استشهد طفل من قرية دير العدس شمالي درعا، نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب أثناء عبثه بها.

-13 تموز، استشهدت سيدة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية عرب حسن كبير بريف منبج شرقي حلب، ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

-15 تموز، استشهد مواطن، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء رعيه للمواشي قرب محطة “الجزيرة” الواقعة على الطريق الخرافي الذي يربط بين دير الزور والحسكة.

-أصيب شاب ثلاثيني بجروح متفاوتة، بعد تعرضه لشظايا، نتيجة انفجار جسم معدني من مخلفات الحرب في الرقة مقابل بناية الجميلي، خلال عمله في تفريغ حمولة سيارة ركام لردم الحفر.

-26 تموز، أصيبت طفلة بجروح متعددة في جسدها جراء انفجار جسم معدني من مخلفات الحرب أثناء عبثها به وذلك في بلدة الجنينة بريف دير الزور الغربي.

-24 تموز، أصيب طفل بجروح، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب، أثناء تواجده بين قريتي كورين وكفرنجد بريف إدلب الجنوبي، التي تخضع لسيطرة هيئة “تحرير الشام.

-25 تموز، أصيب أربعة أشخاص من عائلة واحدة وهم:(أب وأم وطفلان أحدهما رضيع)، إثر انفجار مقذوف من مخلفات الحرب في خيمتهم بمخيم عطاء بالقرب من قرية الشيخ بحر شمالي إدلب، ضمن منطقة هيئة تحرير الشام، تم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

-استشهد مواطن، نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب، أثناء عمله في أرض زراعية في بلدة بداما بريف إدلب الغربي، ضمن مناطق سيطرة هيئة “تحرير الشام”.

-25 تموز، أصيب أربعة أطفال بجروح متفاوتة، إثر تعرضهم لشظايا، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في جنديرس بريف حلب الشمالي، ضمن منطقة “غصن الزيتون”، نقلوا على إثرها إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

-30 تموز، أصيب طفل بجروح بليغة في يده، نتيجة انفجار مقذوف ناري من مخلفات الحرب، أثناء العبث به في منزله الواقع ببلدة قورقانيا شمالي إدلب، ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام.

المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مطالبته للمنظمات الدولية المعنية، بضرورة العمل على إزالة تلك المخلفات من الأراضي السورية في ظل ما تشكله من مخاطر على حياة السكان كونها منتشرة بشكل كبير جداً، وتهدد حياة المواطنين بشكل يومي، لاسيما مع استمرار زرع العبوات والألغام من قبل كافة الأطراف العسكرية المتواجدة على التراب السوري.

كما يطالب المرصد السوري الجهات ذاتها، بضرورة وضع آليات لتوعية الأهالي والسكان من مخاطر مخلفات الحرب والدخول بأماكن مهجورة.