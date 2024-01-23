خلال الشهر 112 من عمليات التحالف: 30 هجوماً تتعرض له القواعد الأميركية من قبل “المقاومة الإسلامية” قابله 3 استهدافات جوية للطيران الأميركي.. واستقدام مستمر للتعزيزات العسكرية عبر نحو 130 شاحنة و10 طائرات شحن

يواصل التحالف الدولي لمواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية” عملياته في سورية للشهر 112 على التوالي، حيث تتواصل عمليات إرسال التعزيزات العسكرية إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وعمليات المداهمة والاعتقال والعمليات الأمنية المختلفة في مختلف مناطق سيطرة “قسد”، المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره واكب ورصد جميع عمليات وتحركات التحالف الدولي خلال الشهر 112.

فقد شهد الشهر، دخول نحو 130 شاحنة وآلية تابعة للتحالف، تحمل معدات لوجستية وعسكرية، دخلت من إقليم كردستان العراق على 4 دفعات بتواريخ 3و16و17و22 كانون الثاني وتوجهت إلى قواعد التحالف الدولي في الحسكة ودير الزور ضمن منطقة شمال شرق سورية.

كما استقدمت قوات التحالف الدولي تعزيزات عسكرية ولوجستية عبر الجو، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الشهر، هبوط نحو 10 طائرات شحن تابعة للتحالف ضمن قواعدها في الحسكة ودير الزور، تحمل على متنها أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية ولوجستية بالإضافة لجنود.

في حين تواصل القوات المدعومة من إيران في العراق وسورية هجماتها المتصاعدة على قواعد التحالف الدولي داخل الأراضي السورية، في إطار حملة الانتقام لغزة، بتصعيد غير مسبوق، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، 30 هجوماً برياً وجوياً نفذته تلك الجماعات وعلى رأسها “المقاومة الإسلامية في العراق”، خلال الشهر 112، محدثة أضرار مادية وإصابات في صفوف التحالف الدولي أيضاً.

وتوزعت الاستهدافات آنفة الذكر على النحو الآتي:

— 7 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 3 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

— 12 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 3 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 4 على قاعدة التنف

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة

فيما جاءت تفاصيل تلك الاستهدافات على النحو الآتي:

– 1 كانون الثاني، تعرضت قاعدة أمريكية بريف دير الزور، لهجوم مزدوج بالطائرات المسيرة والصواريخ، نفذته المجموعات المدعومة من إيران، حيث سقط 11 صاروخا، في حقل كونيكو للغاز، الذي تتمركز ضمنه قوات أمريكية، بالتوازي مع هجوم بالطائرات المسيرة في الوقت ذاته على القاعدة.

– 2 كانون الثاني، أطلقت “المقاومة الإسلامية” المدعومة من إيران مسيّرة باتجاه أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، حيث حلقت في أجواء منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور، في محاولة استهدافها، فيما حاولت القوات الأمريكية التصدي بالمضادات الأرضية، ودوى انفجار عنيف في منطقة القاعدة، دون معلومات عن إسقاطها.

– 2 كانون الثاني، دوي انفجار عنيف في منطقة ريف الحسكة الجنوبي، نتيجة هجوم صاروخي نفذته المجموعات المدعومة من إيران، على منطقة قاعدة الشدادي بريف الحسكة، حيث سقط صاروخ واحد على القاعدة.

– 2 كانون الثاني، تعرضت قاعدة خراب الجير الأمريكية في منطقة رميلان بريف الحسكة، لهجوم جديد بطائرة مسيّرة أطلقتها “المقاومة الإسلامية” المدعومة من إيران، حيث دوي انفجار عنيف في المنطقة، وسط استنفار عسكري وأمني من قبل الجنود الأمريكية.

– 3 كانون الثاني، استهدفت المجموعات المدعومة من إيران، بـ 4 صواريخ قاعدة حقل العمر النفطي في ريف دير الزور الشرقي، أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، حيث دوت انفجارات عدة في منطقة القاعدة، وقابل ذلك تصدي الدفاعات الجوية التابعة للقوات الأمريكية للهجوم، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

– 3 كانون الثاني، دوى انفجار في قاعدة التنف التي تتمركز ضمنها قوات “التحالف الدولي”، نتيجة هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران.

– 4 كانون الثاني، استهدفت طائرات مسيرة أطلقتها “المقاومة الإسلامية”، معسكرا للتدريب قرب قاعدة التنف التي تتمركز ضمنها قوات “التحالف الدولي” قرب مثلث الحدود السورية-العراقية-الأردنية.

– 4 كانون الثاني، استهدفت طائرات مسيرة أطلقتها “المقاومة الإسلامية”، حقل العمر النفطي الذي تتمركز ضمنه قوات أمريكية، وهي القاعدة الأكبر في سورية، مما أدى إلى وقوع إصابات.

– 5 كانون الثاني، حلقت مسيّرة يرجح أنها أُطلقت من قبل “المقاومة الإسلامية في العراق” فوق قاعدة الشدادي بريف الحسكة، بغية استهدافها، حيث اعترضتها الدفاعات الجوية التابعة للقوات الأمريكية وأسقطتها، دون أن تتمكن من تنفيذ أي هجوم.

– 5 كانون الثاني، دوت انفجارات في القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي بريف ديرالزور الشرقي، نتيجة استهدافها من قبل المجموعات المدعومة من إيران بالطائرات المسيرة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

– 6 كانون الثاني، سمع دوي إنفجار عنيف فجر اليوم قرب قاعدة التنف التي تتمركز ضمنها قوات “التحالف الدولي” قرب مثلث الحدود السورية-العراقية-الأردنية، ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية التابعة للقاعدة لطائرة مسيّرة يرجح بأنه تم إطلاقها من قبل “المقاومة الإسلامية في العراق”، حاولت تنفيذ هجوم على القاعدة، حيث جرى إسقاطها في منطقة الخبرة التي تعد مهبط للطيران وتبعد نحو 3 كيلو متر عن قاعدة التنف.

– 7 كانون الثاني، تصدت الدفاعات الجوية في قاعدة استراحة الوزير الأمريكية بريف الحسكة لهجوم بواسطة طائرة مسيّرة يرجح بأنها أطلقت من قبل “المقاومة الإسلامية في العراق”، حيث أسقطت الطائرة دون أن تتمكن من استهداف القاعدة.

– 8 كانون الثاني، شنت الميليشيات التابعة لإيران هجوماً جديداً على قواعد القوات الأميركية في سورية، حيث استهدفت بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين وفجر اليوم بعشرات القذائف الصاروخية أكبر تلك القواعد وهي قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي

– 8 كانون الثاني، تصدت الدفاعات الجوية الأمريكية لطائرة مسيّرة أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران، قبل قليل باتجاه قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمالي الحسكة، محاولة استهدافها، حيث جرى إسقاطها من قبل القوات الأمريكية قبل الوصول إلى أهدافها.

– 8 كانون الثاني، شنت المجموعات المدعومة من إيران هجوما جديد على القواعد الأمريكية في سوريا، حيث استهدفت قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور، بصاروخين أطلقا من داخل الأراضي السورية، حيث دوى انفجارين في منطقة القاعدة، وتصاعدت أعمدة الدخان من الموقع، وسط استنفار للقوات الأمريكية في المنطقة.

– 9 كانون الثاني، تصدت المضادات الأرضية التابعة لقوات “التحالف الدولي” لطائرة مسيرة أطلقتها المجموعات الموالية لإيران لاستهداف معمل غاز كونيكو بريف دير الزور.

– 9 كانون الثاني، هاجم سرب من طائرات مسيرة القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور، للمرة الثانية في أقل من ساعتين، في حين حاولت المضادات الأرضية في القاعدة استهداف المسيرات فوق القاعدة.

– 10 كانون الثاني، سمع دوي إنفجارات عنيفة ناجمة عن تعرض القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور الشمالي، للاستهداف بصواريخ أطلقتها “المقاومة الإسلامية في العراق”

– 10 كانون الثاني، دوت انفجارات في منطقة القاعدة الأمريكية بحقل كونيكو للغاز بريف دير الزور، نتيجة استهداف القاعدة من قبل المجموعات المدعومة من إيران و”المقاومة الإسلامية” بـ 4 صواريخ، سقطت في الجهة الشمالية لحقل كونيكو

– 11 كانون الثاني، دوت انفجارات في مدينة الشدادي بريف الحسكة، نتيجة استهداف المجموعات العاملة مع إيران القاعدة الأمريكية في مساكن الجبسة العمالية بالشدادي جنوب الحسكة، بالصواريخ.

– 12 كانون الثاني، شنت المجموعات المدعومة من إيران هجوما جديداً على القواعد الأمريكية في سوريا، حيث أطلقت أكثر من 6 قذائف صاروخية باتجاه قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي، وتصاعدت أعمدة الدخان من منطقة القاعدة، وسط استنفار للقوات الأمريكية، ووفقاً لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن بعض تلك القذائف سقطت على منازل مدنيين في قرية العزبة الواقعة بمحيط حقل كونيكو، ما أدى لحدوث أضرار مادية في المنطقة.

يذكر أن العزبة تضم مهجرين من القرى التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية في حطلة وخشام ومراط والصالحية والحسينية وطابية ومظلوم.

– 13 كانون الثاني، دوت انفجارات في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور، أكبر القواعد الأمريكية، ناجمة عن هجوم للمجموعات المدعومة من إيران على القاعدة والقرية الخضراء.

– 13 كانون الثاني، قصفت “المقاومة الإسلامية” منطقة قاعدة خراب الجير بريف الحسكة، بالصواريخ، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

– 14 كانون الثاني، دوت انفجارات في منطقة معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور الذي تتمركز ضمنه قوات أمريكية، ناجمة عن هجوم بـ3 صواريخ أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران على القاعدة، دون ورود معلومات عن خسائر.

– 15 كانون الثاني، سمع دوي إنفجارات عنيفة ناجمة عن تعرض القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور الشمالي للاستهداف بـأربعة صواريخ أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران، فيما حاولت المضادات الأرضية في القاعدة التصدي للصواريخ، وسط إطلاق صافرات الإنذار وتحليق للطيران الحربي في الأجواء.

– 20 كانون الثاني، هاجمت طائرة مسيرة أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران، قاعدة التنف عند مثلث الحدود السورية -العراقية -الأردنية، وتمكنت قوات “التحالف الدولي” المتمركزة بقاعدة التنف من اسقاطها شرق القاعدة.

– 22 كانون الثاني، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط صاروخين متتاليين على القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور الشمالي، دون انفجارهما، مصدرها المجموعات المدعومة من قبل إيران ضمن مناطق قوات النظام والميليشيات الإيرانية.

– 22 كانون الثاني، استهدفت المجموعات المدعومة من إيران برشقة صاروخية، القاعدة الأمريكية في معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور، حيث سقط أكثر من 15 صاروخا في المنطقة المستهدفة ضمن حملة “الانتقام لغزة”، فيما حاولت المضادات الأرضية التصدي لها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

– 22 كانون الثاني، جددت المجموعات المدعومة من إيران استهدافها للقاعدة الأمريكية بمعمل كونيكو للغاز، بدفعة ثانية من الصواريخ، حيث استهدفت منصة إطلاق صواريخ داخل المعمل، مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر.

– 22 كانون الثاني، سقط صاروخ أطلقته المجموعات الموالية لإيران، في قاعدة خراب الجير برميلان بريف الحسكة، مما أسفر عن أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

بينما ردت القوات الأميركية بثلاث جولات من القصف الجوي على مواقع الميليشيات الإيرانية بدير الزور، مخلفة خسائر بشرية ومادية، فيما جاءت التفاصيل على النحو الآتي:

– 7 كانون الثاني، أصيب 2 من المليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية بجراح بليغة، في استهداف طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للقوات الأمريكية، استهدفت شاحنة واحدة على الأقل تابعة للميليشيات براد محملة بسلاح وذخائر، على طريق بلدة الغبرة – مطار الحمدان بريف البوكمال شرقي دير الزور، بعد عبورها الأراضي العراقية باتجاه الداخل السوري.

– 8 كانون الثاني، استهدف طيران حربي يرجح أنه أميركي مواقع الميــليشيات ضمن منطقة المزارع بمحيط مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، دون معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

– 14 كانون الثاني، دوت انفجارات في مدينة دير الزور، ناجمة عن استهداف طائرات “التحالف الدولي”، مواقع للمجموعات المدعومة من إيران قرب مطار دير الزور العسكري.

بالإضافة لذلك، دوت انفجارات في بلدة خشام بريف دير الزور بتاريخ 22 كانون الثاني، نتيجة قصف مدفعي وصاروخي نفذته القوات الأمريكية على مواقع الميليشيات الإيرانية ومراكز إطلاق الصواريخ في محيط بلدة خشام

بينما انسحبت قوات أمريكية من تمركزها في قرية هيمو غربي مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، إلى قاعدة تل بيدر وذلك في الثامن من شهر كانون الثاني، ووفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القوات التي كانت متواجدة في نقطة هيمو، من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “cia”، انسحبت تخوفا من الهجمات التي تنفذها المجموعات المدعومة من إيران.

وبتاريخ 18 كانون الثاني، هاجمت طائرات مسيرة أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران، موقعا كانت قوات استخبارات أمريكية تتمركز ضمنه في قرية هيمو بريف القامشلي، دون ورود معلومات عن وقوع أضرار.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الشهر 9 تدريبات عسكرية لقوات التحالف جاءت تفاصيلها على النحو الآتي:

– 6 كانون الثاني، أجرت القوات الأمريكية تدريبات عسكرية في قاعدة تل بيدر بريف الحسكة، تزامنا مع تحليق طائرة حربية في أجواء المنطقة.

– 8 كانون الثاني، أجرت القوات الأمريكية وبمشاركة قوات سوريا الديمقراطية تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، في قاعدة قسرك بريف الحسكة الشمالي، حيث سمع أصوات انفجارات عدة في منطقة القاعدة، نتيجة استخدام الأسلحة الثقيلة وضرب أهداف وهمية، بإسناد جوي، لرفع الجاهزية القتالية للقوات.

– 8 كانون الثاني، أجرت قوات “التحالف الدولي” تدريبات عسكرية في قاعدة تل بيدر بريف الحسكة، وشارك خلال التدريبات طائرات حربية حلقت على علو منخفض في أجواء المنطقة، بالإضافة لطائرات “هليكوبتر”.

– 9 كانون الثاني، أجرت قوات “التحالف الدولي” وبمشاركة قوات سوريا الديمقراطية، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، في قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي، حيث دوت انفجارات عدة في منطقة القاعدة، نتيجة استخدام الأسلحة الثقيلة، وسط ضرب أهداف وهمية، لرفع الجاهزية القتالية لقواتها.

– 9 كانون الثاني، دوت انفجارات في ريف دير الزور، ناجمة عن تدريبات للقوات الأمريكية في قاعدتين أمريكيتين، حيث أجرت القوات الأمريكية تدريبات بالذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة في حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز، وجاء ذلك بعد هجمات متتالية على حقل كونيكو بالطائرات المسيرة

– 11 كانون الثاني، أجرت قوات “التحالف الدولي” تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة، في حقل العمر النفطي بريف ديرالزور الشرقي

– 17 كانون الثاني، سمع دوي انفجارات ناجمة عن إجراء قوات “التحالف الدولي” برفقة قوات سوريا الديمقراطية تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة، في قاعدة حقل العمر النفطي بريف ديرالزور الشرقي.

– 18 كانون الثاني، أجرت قوات “التحالف الدولي” تدريبات عسكرية في المنطقة الصناعية شمالي دير الزور، بمشاركة طائرات مروحية، وخلال التدريبات نفذت القوات إنزالا مظليا.

– 18 كانون الثاني، دوت انفجارات مصدرها قاعدة القوات الأمريكية في حقل العمر النفطي، نتيجة تدريبات عسكرية مشتركة مع “قسد”.

كذلك أحصى المرصد السوري خلال الشهر، مشاركة التحالف الدولي في 3 عمليات مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية، تمثلت بمداهمات وإنزال جوي، وأسفرت العمليات تلك عن اعتقال 5 شخص من عناصر وقيادات تنظيم “الدولة الإسلامية” ومقتل واحد منهم، ففي 8 كانون الثاني، قتل قيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية” يحمل الجنسية العراقية، في عملية إنزال جوي نفذته قوات “التحالف الدولي” في منتصف ليل الأحد- الاثنين، استهدفت منزلاً في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي، وسط تحليق مروحي في الأجواء.

كانون الثاني.. شهر آخر بلا شفافية

على الرغم من جهود ومناشدات المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الأشهر الماضية لكل الجهات الدولية والتحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، فإنه لم يتم إعلان نتائج التحقيقات مع معتقلي تنظيم “الدولة الإسلامية” والكشف عن مصير آلاف المختطفين. وكان “المرصد السوري” سبق وأن طالب المجتمع الدولي بالتحقيق في معلومات عن مقتل 200 شخص من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وعوائلهم من النساء والأطفال، في مجزرة ارتكبتها طائرات التحالف الدولي بقصف مخيم “الباغوز”، في 21 مارس/آذار 2019.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها “المرصد السوري” آنذاك، فقد جرى دفن الجثث الـ200 فجر ذلك اليوم، دون معلومات عما إذا كان التحالف الدولي كان على علم بوجود أطفال ونساء من عوائل التنظيم داخل المخيم أم لا. وعلى الرغم من كل تلك المناشدات، فإنها لم تلق صدى حتى الآن من قبل تلك الأطراف المسؤولة، وعلى هذا، يجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان مناشداته لكافة الأطراف المسؤولة لإعلان الحقائق الكاملة ومحاسبة المسؤولين عن أي مجازر أو انتهاكات جرت على مدار تلك الفترة التي شارك فيها التحالف الدولي في الحرب ضمن الأراضي السورية.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان وإذ يقدم رصدا وافيا لما جرى من تطورات فيما يتعلق بعمل قوات التحالف في سورية، فإنه يؤكد أنه كان ممكنا تجنب الخسارة الفادحة في أرواح المدنيين السوريين إذا لم يكن التحالف الدولي قد صم آذانه عن دعوات “المرصد” لتحييد المدنيين عن عملياته العسكرية، حيث إن وجود عنصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” أو من المجموعات الجهادية الأخرى في منطقة مدنية، لا يبرر بأي شكل من الأشكال قصف المنطقة وإزهاق أرواح المدنيين فيها. كما يطالب “المرصد السوري” قادة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، بإعلان نتائج التحقيقات مع معتقلي تنظيم “الدولة الإسلامية” والكشف عن مصير آلاف المختطفين.

كذلك، لا بد أن تعي الأطراف المنخرطة في الأزمة السورية أن الموارد النفطية وموارد الغاز التي يسيطر عليها التحالف الدولي الآن ليست ملكا لأحد سوى الشعب السوري، وبالتالي فإن الأطراف المعنية ملزمة بضرورة الحفاظ على تلك الموارد وضمان عدم سرقتها أو الاستيلاء عليها بأي شكل من الأشكال، حيث إنها ليست ملكا لـ”النظام” أو إيران أو أي طرف سوى الشعب السوري الذي عانى الويلات على مدار أكثر من 12 سنة، ويحذر “المرصد السوري” من تداعيات إساءة استغلال تلك الموارد أو الاستيلاء عليها وحرمان السوريين منها.