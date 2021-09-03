خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.. المقاتلات الروسية تشن نحو 90 غارة جوية على مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تصاعد في وتيرة القصف الجوي الروسي على مواقع يتحصن بها مقاتلو تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، إذ قصف الطائرات الروسية بأكثر من 90 غارة مواقع التنظيم بدءاً من بادية حمص الشرقية مرورًا بمثلث حماة – حلب – الرقة ووصولًا إلى باديتي دير الزور والرقة.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن الطائرات الحربية الروسية نفذت أكثر من 35 غارة جوية على البادية السورية، في كل من بادية أثريا ومناطق على الحدود الإدارية ما بين دير الزور والرقة، تزامنًا مع تحليق 3 طائرات استطلاع عملاقة في أجواء البادية.

وبذلك يرتفع عدد غارات الطائرات الروسية إلى أكثر من 90 خلال الـ24 ساعة الأخيرة.