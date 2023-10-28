خلال الـ 24 ساعة الماضية.. 3 ضربات جوية من قبل سلاح الجو التركي تطال مناطق ضمن نفوذ الإدارة الذاتية وتسفر عن مقتل وإصابة 6 بينهم مدنيين

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. 3 ضربات جوية من قبل سلاح الجو التركي تطال مناطق ضمن نفوذ الإدارة الذاتية وتسفر عن مقتل وإصابة 6 بينهم مدنيين

عاودت الطائرات المسيرة التابعة للقوات التركية تصعيدها الجوي، ضمن مناطق متفرقة في شمال شرق سوريا، بعد أيام من الهدوء الحذر، مستهدفة مدنيين وعسكريين، حيث نفذت 3 ضربات جوية خلال 24 ساعة مضت، أسفرت عن مقتل وإصابة 6 بينهم مدنيين، توزعوا على النحو التالي:

-1 في حلب أسفرت عن إصابة عنصرين من قوات النظام

-2 في الحسكة أسفرت عن مقتل قياديين اثنين وطفل وإصابة سيدة

فيما يلي يستعرض المرصد السوري لحقوق الإنسان التفاصيل:

26- أصيب عنصران من قوات النظام بجراح متفاوتة، نتيجة استهداف طائرة مسيرة تركية، نقطة تمركز قوات النظام في قرية البوغاز غربي منبج بريف حلب الشرقي، حيث جرى نقل الجريحين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط استنفار من قبل قوات النظام في المنطقة.

27- قتل قيادي في قوات سوريا الديمقراطية، باستهداف طائرة مسيرة تركية، حيث جرى استهدافه أثناء خروجه من منزله في ساحة آزادي بالمالكية/ ديريك في ريف الحسكة، ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، ويشار إلى أن القيادي عمل كمنسق مع قوات التحالف الدولي وسبق وتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل طائرة مسيرة تركية استهدفته سابقا.

27- استشهد طفل متأثرا بجراح أصيب بها في قصف لطائرة مسيرة تركية استهدف قياديا بقسد بالقرب من منزله في ساحة آزادي في المالكية/ ديريك بريف الحسكة، بينما لا تزال السيدة التي أصيبت بجراح تتلقى العلاج في مشافي الحسكة.

27- قتل قيادي في “ٌقسد”، في ضربة جوية نفذتها مسيرة انتحارية نوع “درون” أطلقتها القوات التركية، استهدفت محيط شركة وراعية في قرية زغات بريف المالكية/ ديريك في الحسكة.

وبذلك، يرتفع إلى 93 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 79 شخص، بالإضافة لإصابة أكثر من 83 شخص بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 17 مدنيين بينهم طفلين ومواطنتين، و3 من الكوادر المدنية بالإدارة الذاتية من ضمنهم امرأة.

– 59 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية بينهم قياديين.

– 3 من قوات النظام.

وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

– 61 استهداف على الحسكة أسفرت عن مقتل 13 من المدنيين بينهم طفل و3 سيدات، و35 قتلى عسكريين بينهم قياديين.

– 3 استهدافات على الرقة، لم تسفر عن قتلى.

– 29 استهداف في ريف حلب أسفرت عن مقتل 3 من المدنيين، و3 من قوات النظام، و24 من العسكريين.