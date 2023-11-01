خلال الـ 48 ساعة.. السلطات التركية ترحل أكثر من 200 سوري بشكل قسري إلى ريف حلب الشمالي

رحلت السلطات التركية، خلال الـ48 ساعة الفائتة، 215 سوريا بشكل قسري إلى المعابر في مناطق “درع الفرات” بريف حلب الشمالي، حيث وصل 200 سوري على متن 4 حافلات إلى معبر باب السلامة، كما نقلت السلطات التركية 13 سوري إلى معبر جرابلس الحدودي، وأخذت السلطات التركية بصماتهم اليدوية والعينية لضمان عدم رجوعهم إلى أراضيها، كما أجبرتهم على وضع بصماتهم على أوراق تثبت عودتهم الطوعية إلى سوريا.

وتستمر السلطات التركية بترحيل السوريين قسرا وبشكل شبه يومي عبر المنافذ البرية مع مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في مناطق “نبع السلام” و”درع الفرات”، إضافة إلى معبر باب الهوى شمال إدلب الذي يربط تركيا مع مناطق هيئة تحرير الشام.

وأشار المرصد السوري في منتصف تشرين الفائت، إلى أن السلطات التركية اعتقلت 31 لاجئا سوريا في منطقة إنيغول بولاية بورصة التركية بعد مداهمة أحد المنازل التي كانوا يتواجدون فيها بتهمة الدخول بطريقة غير شرعية، حيث جرى نقلهم إلى الحدود السورية – التركية لترحيلهم قسراً إلى سوريا.