خلال الـ24 ساعة الفائتة.. تسجيل 4 إصابات بفيروس “كورونا” في مدينة الباب.. وارتفاع عدد الإصابات في شمال غرب سوريا إلى 71

سجلت السلطات الصحية 4 حالات مصابة بفيروس “كورونا”، خلال الـ24 ساعة الفائتة، في مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال شرق محافظة حلب.

وكانت السلطات الصحية سجلت، في 27 أغسطس، حالتين تحملان فيروس “كورونا” في مدينة الباب أيضا.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 71 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و32 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و37 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، بينما ارتفعت حالات الشفاء في شمال غرب سورية إلى 53 حالة.

وكان المرصد السوري وثق، في 18 آب، أول حالة وفاة لامرأة مسنة تحمل فيروس “كورونا” في بلدة الدانا بريف إدلب.