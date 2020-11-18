خلال الـ24 ساعة الفائتة.. مقتل 3 من تجار المخدرات في محافظة درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل شخص يعمل بتجارة المخدرات وفق ما أفادت به مصادر أهلية في المنطقة، في درعا البلد، حيث استهدفه اليوم مسلحون مجهولون بالرصاص قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وبذلك، يرتفع عدد الاغتيالات في صفوف تجار المخدرات إلى 3 خلال الـ24 ساعة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، أمس، العثور على جثتين اثنتين عند أطراف بلدة المليحة الشرقية بريف درعا الشرقي، مقتولين رمياً بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن القتيلين يعملون في تجارة المخدرات.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 766 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 506، وهم: 141 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 220 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و98 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.