خلال الـ24 ساعة الفائتة.. نحو 40 غارة جوية روسية على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية

نفذت الطائرات الحربية الروسية نحو 40 غارة جوية على البادية السورية، ضمن مثلث حلب- حماة – الرقة، التي ينتشر فيها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك خلال الـ24 ساعة الفائتة.

ورصد المرصد السوري، قبل ساعات، غارات روسية في البادية السورية، تزامنًا مع استمرار عمليات تمشيط البادية بين دير الزور وحمص، من قبل قوات النظام والدفاع الوطني، وقوات الفيلق الخامس ولواء القدس الموالين لروسيا، وذلك لتأمين الطريق الواصل بين المحافظتين.

ونشر المرصد السوري، أمس الأول، أن الحملة الأمنية التي بدأتها قوات موالية موالية لروسيا تتواصل ضمن باديتي دير الزور وحمص، حيث تواصل قوات مشتركة من لواء القدس والفيلق الخامس وميليشيا الدفاع الوطني، تمشيط المنطقة انطلاقاً من من كباجب والشولا غربي دير الزور وصولاً إلى السخنة، في محاولة لتأمين طريق دير الزور – حمص، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن أكثر من 9 مقاتلين من تلك القوات قتلوا خلال الساعات الفائتة نتيجة انفجار ألغام زرعها التنظيم في منطقة الطيبة التابعة للسخنة بريف حمص الشرقي عند الحدود الإدارية مع دير الزور، 5 منهم من قوات لواء القدس الفلسطيني.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، 1199 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ145 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة وطفلة ورجلين في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 633 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.