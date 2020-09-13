خلال الـ24 ساعة.. “قوى الأمن الداخلي تحبط أكبر عملية هروب جماعي في “دويلة الهول” 

تمكنت قوى الأمن الداخلي من إحباط محاولة هروب 4 نساء مهاجرات ومعهم 6 أطفال، صباح اليوم، كانوا قد تنقلوا جميعا من قسم المهاجرات إلى القسم الخاص بالسوريين داخل مخيم الهول، تمهيدا لمحاولة الهروب إلى خارج المخيم.

وخلال الـ24 ساعة الفائتة، أفشلت قوى الأمن الداخلي أكبر عملية هروب جماعي من مخيم الهول، حيث تمكنت القوى الأمنية من إحباط هروب نحو 200 امرأة من جنسيات سورية وعراقية ومعهم عدد كبير من الأطفال، وذلك بالتعاون مع عناصر “وحدات حماية الشعب”

وتعد عملية الهروب هي الأكبر منذ افتتاح مخيم الهول.

على صعيد متصل، داهمت قوى الأمن الداخلي والجريمة المنظمة القسم الخامس داخل مخيم الهول في ريف الحسكة، واعتقلت شخص سوري عثر في خيمته على كمية كبيرة من الأدوية.

وكان المرصد السوري رصد، في 11 أيلول/ سبتمبر، مقتل امرأتان وشاب وأصيبت امرأة وشاب داخل إحدى الخيم في “دويلة الهول” بريف الحسكة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن 3 مسلحين مزودين بمسدسات كاتمة للصوت، اقتحموا خيمتهم في القسم الأول للاجئين العراقيين، وأطلقوا النار عليهم، مرددين شعارات تنظيم “الدولة الإسلامية” ” باقية.. باقية”.

وكان المرصد السوري رصد في 3 أيلول الجاري، نقل إدارة مخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي، لـ67 شخصا و 47 طفلا ضمن 20 عائلة من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” من جنسيات غير سورية، إلى مخيم روج في ريف المالكية.