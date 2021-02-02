خلال الـ48 ساعة الفائتة.. أكثر من 100 غارة جوية روسية على البادية السورية

نفذت الطائرات الحربية الروسية، اليوم، أكثر من 75 غارة على البادية السورية، تزامنًا مع استمرار حملة البحث عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية كل من الرقة وحمص وحماة ودير الزور.

ورصد المرصد السورري تنفيذ الطائرات الروسية يوم أمس، نحو 25 غارة جوية على مناطق متعددة في البادية، ليرتفع بذلك، عدد الغارات إلى 100 غارة خلال الـ48 ساعة الفائتة.

وكان المرصد السوري قد رصد 1300 غارة، خلال كانون الثاني الفائت، قتلت نحو 50 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، دون تسجيل خسائر بشرية في صفوف المدنيين.

وتستكمل القوات الروسية الشهر الـ 64 من مشاركتها العسكرية في الصراع الدائر على الأرض السورية، ولم يضم الشهر الرابع من العام السادس، خسائر بشرية في صفوف المدنيين بفعل القصف الروسي.