خلال النصف الأول من شباط.. نحو 70 قتيلاً وجريحاً من قوات النظام وتنظيم “الدولة الإسلامية” في 14 عملية للأخير ضمن البادية السورية

خلال النصف الأول من شباط.. نحو 70 قتيلاً وجريحاً من قوات النظام وتنظيم “الدولة الإسلامية” في 14 عملية للأخير ضمن البادية السورية

يواصل تنظيم “الدولة الإسلامية” تصعيده الكبير ضد مواقع ونقاط قوات النظام والمسلحين الموالين لها ضمن البادية السورية منذ بداية العام الجديد، ولم تعيق الضربات الجوية الروسية التي تصاعدت مؤخراً التنظيم الذي شن خلال النصف الأول من شهر شباط الجاري، 14 عملية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتمت العمليات تلك عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات وتركزت بشكل رئيسي في بادية حمص، فيما قتل نتيجة هذه العمليات 38 شخص، 8 منهم من تنظيم “الدولة الإسلامية”، و30 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم 2 من الميليشيات التابعة لإيران، فضلاً عن إصابة ما لا يقل عن 31 آخرين من الجانبين بجراح متفاوتة.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 11 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 19 من العسكريين بينهم 2 من الميليشيات الموالية لإيران، و8 من التنظيم

– عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن سقوط جرحى من النظام والتنظيم

– عملية في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين

– عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 9 من العسكريين

فيما يلي يستعرض المرصد السوري تفاصيل تلك العمليات:

– 1 شباط، قتل عنصران من قوات النظام وأصيب 6 آخرون بجروح، نتيجة هجوم مباغت نفذه خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع تحصن العناصر بالقرب من قلعة الرصافة جنوب الرقة.

– 2 شباط، نفذ تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوما مسلحا على موقع عسكري تتمركز ضمنه قوات النظام ومسلحين موالين لإيران قرب المحطة الثالثة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، ودارت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين العناصر، قبل أن ينسحب عناصر التنظيم إلى عمق البادية السورية، مما أدى لوقوع 5 قتلى من المدافعين دون معرفة هويتهم.

– 5 شباط، قتل عنصران من الفرقة 25 وأصيب اثنان آخران بجروح، نتيجة اشتباكات بين الفرقة 25 وقوات الدفاع الوطني من جهة، وعناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى، في بادية السخنة شرقي حمص، تزامنا من قصف جوي روسي على ذات المحور.

– 5 شباط، قتل 3 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية، بينما قتل عنصرين من لواء فاطميون من جنسية غير سورية، في اشتباك اندلع فجر اليوم بين الطرفين، إثر عملية تسلل نفذه “التنظيم” على نقاط تتمركز ضمنها ميليشيا “لواء فاطميون” الأفغاني الموالي لإيران، في محيط حقل أراك للغاز شمال شرقي مدينة تدمر بريف حمص.

– 5 شباط، شن مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، يستقلون دراجات نارية، هجوماً مباغتاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، على نقاط وتجمعات قوات النظام في باديتي تدمر والسخنة، شرقي حمص.

– 10 شباط، قتل 5 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، نتيجة اندلاع اشتباكات قوية دارت بين أفراد “التنظيم” من جهة، وبين الميليشيات الموالية للنظام وإيران من جهة أخرى، إثر محاولة الخلايا التسلل لإحدى النقاط العسكرية بمحيط حقل أراك للغاز شمال شرقي مدينة تدمر.

– 10 شباط، هام “التنظيم” مواقع قوات النظام والميليشيات المدعومة من إيران، على النقاط التابعة للميليشيات بمحيط حقل أراك للغاز شمال شرقي مدينة تدمر.

كما شن “التنظيم” هجوما على نقاط للفرقة 17 وقوات “الدفاع الوطني”، تمتد ما بين بلدتي الطيبة والسخنة في بادية حمص الشرقية ما أدى لمقتل 6 عناصر من النظام.

وفي السياق اندلعت ، اشتباكات بين عناصر من خلايا “التنظيم” من جهة، و عناصر من الفرقة 18 وقوات “الدفاع الوطني” من جهة أخرى، وذلك بالقرب من حقل الضبيات للغاز بريف حمص الشرقي، مما أدى إلى انسحاب عناصر “التنظيم” نحو عمق البادية بالتزامن مع وصول تعزيزات لقوات النظام إلى المنطقة.

– 12 شباط، دارت اشتباكات بين عناصر “التنظيم” من جهة، وعناصر من الدفاع الوطني ومسلحين مرافقين لجامعي الكمأة من جهة أخرى، بالقرب من منجم الأسفلت ضمن بادية البشري غربي دير الزور.

على صعيد متصل، تصدت قوات النظام والدفاع الوطني، لهجوم نفذه عناصر “التنظيم” على نقاط ومواقع تابعة للنظام بين بلدتي الطيبة والسخنة في بادية حمص الشرقية، وقاموا بمحاولة قطع الطريق الواصل بين البلدتين، وعليه اندلعت اشتباكات بين الطرفين استمرت لساعات، قبيل انسحاب عناصر “التنظيم” نحو عمق البادية.

– 12 شباط، قتل 4 عناصر من قوات النظام، كما أصيب 2 آخرين بجراح، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، تزامنا مع مرور سيارة عسكرية تابعة للنظام، خلال حملة تمشيط في قرية الدرويشية التابعة لناحية جب الجراح بريف حمص الشرقي.

– 13 شباط، قتل 9 عناصر من قوات النظام وأصيب 3 آخرون، في هجوم لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على تجمع لقوات النظام في منطقة دويزين بريف حماة الشرقي.