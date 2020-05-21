خلال تجمعهم لاستلام مساعدات غذائية.. “الجبهة الشامية” تطلق الرصاص لتفريق المدنيين وتصيب مهجرة من حمص

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التوتر يسود منطقة “تل أبيض” الحدودية مع تركيا بريف الرقة الشمالي، على خلفية إصابة مواطنة مهجرة من حمص برصاص طائش من قبل عناصر بفصيل “الجبهة الشامية”، أثناء قيامهم بتفريق جموع المدنيين عند بوابة تل أبيض بالرصاص، حيث كان المدنيون متجمعون لاستلام سلل غذائية من قبل أحد المنظمات المعنية بالأمر.

وكان المرصد السوري رصد في العاشر من الشهر الجاري، قصفا مدفعيا نفذه الجيش التركي، استهدف ناحية “عين عيسى” وتل أبيض الخاضعتين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام شمال محافظة الرقة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.