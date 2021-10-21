خلال تسيير دورية مشتركة مع الروس.. عناصر من القوات التركية يمسحون عبارات مناهضة لأردوغان وتركيا على الجدار الحدودي من الجانب السوري

أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات التركية ونظيرتها التركية وخلال تسييرها دورية مشتركة، توقفت على طريق الواصل بين مدينتي عامودا والدرباسية في ريف الحسكة، ليترجل عناصر الدورية التركية من عرباتهم ويقوموا بمسح عبارات مناهضة للرئيس التركي “أردوغان” وتركيا خطها مجهولون على الجدار الحدودي بين سوريا وتركيا من الجانب السوري، حيث انطلقت دوية مشتركة بمشاركة 4 عربات عسكرية روسية ومثلها تركية صباح اليوم الخميس من قرية شيريك غرب الدرباسية وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة، وجابت الدورية قرى بريف درباسية الجنوبي والشرقي قبل أن تعود إلى نقطة انطلاقها.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سيّرت القوات الروسية ونظيرتها التركية اليوم الاثنين دورية اعتيادية في ريف مدينة عين العرب/كوباني، وتألفت الدورية من 8 مدرعات لكلا الطرفين برفقة مروحيتين، وانطلقت الدورية المشتركة من قرية غريب قرب البوابة الحدودية مع تركيا شرقي كوباني، وجابت قُرى وبلدات قره موغ، جيشان، خرابيسان تحتاني، ايتويران تحتاني، بغديك، وصولاً إلى قرية خانه بندرخان، في ريف تل أبيض الغربي، لتعود بعدها إلى نقطة الانطلاق في قرية غريب وعودة القوات الروسية إلى قاعدتها في منطقة الإذاعة غربي كوباني، وهذه الدورية تعتبر السادسة والسبعين بين الجانبين في المنطقة منذ الاتفاق الروسي – التركي بشأن وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا.