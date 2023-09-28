خلال رحلة بحثهما عن ملاذ آمن.. “الجندرمة” التركية تعتدي بشكل وحشي على شابين خلال اجتيازهم الحدود السورية التركية

محافظة الحسكة: أقدم عناصر حرس الحدود التركية “الجندرمة” على تعذيب شابين من أهالي مدينة القامشلي، بشكل وحشي، بعد عبورهم الحدود السورية التركية، في منتصف ليل الأربعاء- الخميس، خلال رحلتهما في البحث عن ملاذ آمن، ما أدى إلى إصابتهما بجروح بليغة، ورميهما باتجاه الأراضي السورية، برغم من خطورة حالتهما الصحية.

ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن أحد رعاة المواشي أقدم على إسعافهما إلى مستوصف الدرباسية، وبسبب وضعهما الصحي المتردي جرى نقلهما إلى مشافي القامشلي.

وتواصل قوات حرس الحدود التركية “الجندرمة” اعتداءاتها المتكررة على السوريين الباحثين عن ملاذ آمن خلال محاولتهم اجتياز الحدود ودخول الأراضي التركية، حيث تستخدم جميع أساليب المنع من إطلاق النار بشكل مباشر في بعض الأحيان، والضرب المبرح والوحشي لمن يتم إلقاء القبض عليه خلال رحلة الهروب، رغم أن عمليات التهريب تجري في معظمها بعد تنسيق واتفاق بين المهربين وضباط وعناصر من حرس الحدود التركية “الجندرما”، بعد استلامهم لمبالغ مالية.