خلال زيارته لأحد أقربائه.. مقتل شخص بجريمة قتل في العاصمة دمشق

محافظة دمشق: قتل مواطن خلال زيارته لأحد أقربائه في حي المزة بالعاصمة دمشق، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام. ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن المغدور قام بركن دراجته النارية بجانب المنزل، وطُلب منه أن يفسح المجال أمام مرور سيارة، ليقدم شخص برفقة ابنه على ضربه أمام أعين الناس، لأسباب مجهولة، حيث وصل المغدور إلى مستشفى المواساة مفارقا الحياة.

ويشار إلى أن الابن توارى عن الأنظار بعد الحادثة، فيما أوقفت السلطات المحلية الأب لمتابعة وكشف ملابسات الحادثة.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 42 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 43 شخص، هم: 3 أطفال، و7 مواطنات، و 33 رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

– 13 جريمة في درعا راح ضحيتها 9 رجال وطفلة و3 سيدات

– 4 جرائم في السويداء راح ضحيتها رجلين وطفل وسيدة

– 6 جرائم في ريف دمشق راح ضحيتها 4 رجال وطفل وسيدة

– 4 جرائم في حمص راح ضحيتها 4 رجال

– 3 جرائم في حماة راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– 4 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 4 رجال

– 2 جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة ورجل

– 2 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان وسيدة

– 2 جريمة في طرطوس راح ضحيتها رجلان