خلال ساعات.. “التنظيم” ينفذ 3 هجمات متتالية من بينها مكتب لـ “حزب سوريا المستقبل” في ريف دير الزور

خلال ساعات.. “التنظيم” ينفذ 3 هجمات متتالية من بينها مكتب لـ “حزب سوريا المستقبل” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: نفذ مسلحون يستقلون دراجة نارية، يتبعون لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، هجوماً جديداً ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث جرى استهداف صهريج نفط بالأسلحة الرشاشة، في الشارع العام في بلدة جزرة الميلاج بريف دير الزور الغربي، ما أدى إلى احتراقه.

وفي استهداف ثاني، أقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية، يتبعون لأفراد خلية تابعة لـ “التنظيم” على استهداف مقر “حزب سورية المستقبل” بالرصاص، في بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

وأيضا أقدم أفراد خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” على استهداف مكتب اليعقوب للصرافة بعبوة ناسفة في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي، ما خلف أضرار مادية، ووفقا لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنه يوجد بالقرب من المكتب المستهدف مقر لقوات سوريا الديمقراطية.

وأحصى المرصد السوري 24 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 12 قتلى، هم: 9 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، و1 من التنظيم، و2 مدني

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

* 19 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 5 من العسكريين و2 مدني.

* عمليتان في الحسكة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

* عمليتان في الرقة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

* عملية في حلب أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.