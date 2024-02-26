خلال ساعات.. جريمتي قتل راح ضحيتهما رجل وسيدة ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام

شهدت مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” خلال الساعات الماضية جريمتي قتل في ريفي إدلب وحلب، حيث أقدم مجهولون على إطلاق النار على رجل وزوجته في منزلهما في قرية الشيخ يوسف بريف إدلب الغربي، مما أدى لمقتل الرجل وإصابة زوجته بجراح نقلت على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، دون معرفة الفاعل، بينما بدأت الجهات الأمنية بالتحقيقات للكشف عن الفاعل، وتحدثت روايات عن ضلوع الابن في ارتكاب الجريمة، وفي مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، أقدم رجل على قتل زوجته لأسباب مجهولة ثم لاذ بالفرار لجهة مجهولة.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد رصد ووثق منذ مطلع العام 2024، 3 حادثة تندرج تحت الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب والأرياف المحيطة بها، أسفرت تلك الاستهدافات والحوادث عن سقوط 3 قتيلا، هم:

-3 مدنيين بينهم سيدة.