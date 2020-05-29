خلال ساعات قليلة.. القوات التركية تستقدم نحو 100 آلية نحو مواقعها ضمن منطقة “خفض التصعيد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة وصباح اليوم استمرار استقدام القوات التركية للتعزيزات العسكرية واللوجستية نحو مواقعها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث ارتفع تعداد الآليات التي دخلت عبر معبر كفرلوسين شمال إدلب خلال الساعات الفائتة إلى أكثر من 100، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 3710 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 7020 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10400 جندي تركي.