خلال ساعات قليلة.. مقتل 4 عناصر من قوات النظام والمتعاونين معها في محافظة درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل عنصر في شعبة المخابرات العسكرية ممن أجروا اتفاق التسوية في محافظة درعا، اليوم، برصاص مجهولين في مدينة جاسم شمالي درعا.

ويأتي ذلك، في ظل الانفلات الأمني في عموم محافظة درعا.

وبذلك يرتفع عدد القتلى من قوات النظام والمتعاونين معهم في المحافظة خلال الساعات القليلة الفائتة إلى 4 عناصر، وهم: عنصر من شعبة المخابرات العسكرية قتل برصاص مجهولين في مدينة جاسم، ومتعاون مع قوات النظام، قتل برصاص مجهولين في بلدة تسيل بريف درعا الغربي، وعنصرين من “الفرقة الرابعة”، قتلا بإطلاق النار عليهما من قِبل مسلحين مجهولين في بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 764 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 503، وهم: 138 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 220 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و98 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.