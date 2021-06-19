خلال ساعات قليلة.. 4 تفجيرات واستهدافات تشهدها مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور

محافظة دير الزور: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور، انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور عربة تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” في بلدة محميدة بريف دير الزور الغربي، ما أدى لإصابة 4 عناصر من الأسايش بالإضافة لخمسة مدنيين بينهم أطفال، على صعيد متصل انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة لقسد في سوق مدينة هجين شرقي دير الزور، ما أدى لإصابة اثنين بجراح وأضرار مادية في المنطقة.

وبذلك بلغت حصيلة الاستهدافات في مناطق قسد بدير الزور 4 خلال ساعات قليلة، حيث كان المرصد السوري أشار قبل ساعات، إلى مسلحين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بإطلاق النار على شخص في بلدة جديدة بكارة بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، ما أدى لمقتله على الفور، كما قامت خلايا التنظيم بتفجير منزل لرجل يعمل بـ “السحر والشعوذة” في بلدة السجر بريف دير الزور أيضاً.