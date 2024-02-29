خلال ساعات.. مقتل شاب وفتاتين في جريمتي قتل بريف دمشق ضمن مناطق سيطرة قوات النظام

محافظة ريف دمشق: شهدت الساعات الفائتة جريمتي قتل بريف دمشق ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، حيث قتل شاب جراء تعرضه لإصابة بليغة خلال عملية سرقة وقعت في محيط دوار الباسل بمدينة جرمانا بريف دمشق، بعد أن أقدم شخصان يستقلان دراجة نارية على إلقاء قنبلة يدوية بعد محاولة سرقة هاتف لأحد المارة، حيث ألقت الأجهزة الأمنية على أحدهما بينما لاذ الآخر بالفرار لجهة مجهولة.

وفي منطقة جديدة عرطوز بريف دمشق، أقدم أب على إطلاق النار على 3 من أولاده مما أدى لمقتل ابنتيه وإصابة ابنه بجراح خطيرة، بينما أقدم القاتل على الانتحار.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 52 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 54 شخص، هم: 3 أطفال، و10 مواطنات، و41 رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

– 16 جريمة في درعا راح ضحيتها 11 رجل وطفلة و4 سيدات

– 5 جرائم في السويداء راح ضحيتها 3 رجال وطفل وسيدة

– 10 جرائم في ريف دمشق راح ضحيتها 7 رجال وطفل و3 سيدات.

– 5 جرائم في حمص راح ضحيتها 5 رجال

– 3 جرائم في حماة راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– 5 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 5 رجال

– 2 جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة ورجل

– 2 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان وسيدة

– 2 جريمة في طرطوس راح ضحيتها رجلان.