خلال ساعات.. 13 مسيرة انتحارية تهاجم مواقع هيئة تحرير الشام والفصائل في أرياف إدلب وحماة وحلب واللاذقية

هاجمت 13 مسيرة “درونز” انتحارية، مواقع الفصائل في أرياف حلب وإدلب واللاذقية وحماة، خلال اليوم الخميس 7 آذار، حيث استهدفت 9 طائرات انتحارية “درون” تابعة لقوات النظام محور الفوج 111 على الأطراف الشرقية من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، مما أدى لاستشهاد مدني وعنصر بهيئة تحرير الشام.

واستهدفت مسيرتان انتحاريتان حرش بينين في ريف إدلب.

كما استهدفت مسيرة انتحارية مواقع الفصائل في جبل التركمان بريف اللاذقية.

واستهدفت طائرة انتحارية محور قرية القاهرة بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي.

وفي 2 آذار، استهدفت قوات النظام بـ 4 مسيّرات انتحارية مواقع في منطقتي سهل الغاب غربي حماة وجبل الزاوية جنوبي إدلب.

واستهدفت إحدى المسيّرات دراجة نارية قرب بلدة بنين في جبل الزاوية جنوبي إدلب.