خلال سرقتهم لمنازل مدنيين.. دورية أمنية تابعة لقوات النظام تلقي القبض على عدد من عناصر “الدفاع الوطني” في مدينة دير الزور

خلال سرقتهم لمنازل مدنيين.. دورية أمنية تابعة لقوات النظام تلقي القبض على عدد من عناصر “الدفاع الوطني” في مدينة دير الزور

محافظة دير الزور: ألقت دورية تابعة للأمن الجنائي التابع للنظام القبض على عدد من عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني” بينما تمكن بعضهم من الفرار بعد اشتباكات بين الطرفين، وذلك على خلفية سرقتهم لمنازل مدنيين قرب مبنى الهجانة في مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية.

وفي 12 كانون الثاني، قتل شخص “لص” في العقد الثالث من العمر، أثناء محاولته سرقة أحد المنازل في حي القلعة بمدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، بعد أن أطلق صاحب المنزل النار عليه بشكل مباشر الأمر الذي أدى لمقتله وإصابة طفل عن طريق الخطأ تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتستمر حالة الفوضى والفلتان الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، في ظل غياب القانون والمحاسبة.