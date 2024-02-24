خلال شباط.. مقتل 20 شخص في 20 جريمة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والميلشيات الموالية لها

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 20 شخصا في 20 جريمة نتيجة الفوضى في مناطق سيطرة النظام خلال شهر شباط الجاري، بدوافع وأسباب مختلفة تنوعت بين الثأر وخلافات الإرث والسرقة والمال وسجلت العديد منها ضد مجهول.

وجاء التوزع المناطقي على الشكل التالي:

1جريمة في دمشق (1سيدة)

1 جريمة في السويداء (1 رجل)

6 جرائم في درعا راح ضحيتها ( 5 رجال ، و سيدة )

2 جرائم في طرطوس راح ضحيتها ( 2 رجل)

3جريمة في ديرالزور راح ضحيتها ( 3 رجل)

1جريمة في اللاذقية راح ضحيتها ( 1 سيدة)

4جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها ( 4 رجل)

2 جريمة في حمص راح ضحيتها ( 2رجل)

وفيما يلي تفاصيل جرائم القتل كما وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ بداية شهر شباط:

-1 شباط، عثر أهالي على جثة مواطن مدني من أبناء قرية نصيب، ويسكن في مدينة داعل، فقد قبل أيام.

-1 شباط، في بلدة الجيزة بريف درعا، ألقى شابان كانا يستقلان دراجة نارية، قنبلة يدوية، على مواطن، على خلفية شجار بينهم، ما أدى إلى وفاته على الفور.

– 4 شباط، أقدم مواطن بالاتفاق مع زوجته على قتل مواطنة وهي جارة لهما خمسينية بعدة طعنات بسلاح أبيض، ضمن منزلها ليلاً بعد سرقة مبلغاً من المال وذلك في منطقة الحفة بريف اللاذقية.

– 5 شباط، أقدم مواطن على قتل شقيقه بواسطة أداة زراعية “مثقل” عدة ضربات على رأسه بسبب خلافات مالية بينهما، مما أدى لوفاته على الفور، ثم نقله على إثرها إلى إحدى الأراضي الزراعية ليواريه بين الصخور في قرية القمصية بريف طرطوس.

– 7 شباط، عثر أهالي على جثة شاب ينحدر من بلدة تسيل بريف درعا الغربي ويعمل في الزراعة، مقتول، بعد 3 أيام من اختفائه، على الطريق الواصل بين تل الجابية – جاسم بريف درعا ، دون معرفة الأسباب.

– 8 شباط، قتل مواطن اليوم جراء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل أشخاص من عائلة “المداح” بسبب قضية ثأر بينهم، في سوق الأغنام “الماكف” في مدينة العشارة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي.

– 8 شباط، أقدم شخص على قتل ابنته في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، بإلقائها من سطح المنزل ما أدى إلى مقتلها على الفور.

– 8 شباط، قتل شاب يبلغ من العمر 18 عاما في قرية البريخية بريف الدريكيش بطرطوس، على يد أحد أقربائه عبر ضربه بأداة حادة (منجل) في منطقتي الرقبة والبطن.

– 9 شباط، عثر أهالي على جثة شخص مقتولاً بطلق ناري من مسدس حربي في منطقة الرأس، وذلك على خلفية ثأر قديم بين عائلة القتيل وعائلة أخرى في بلدة معضمية القلمون بريف دمشق، حيث تم نقل الجثة إلى مشفى المجتهد بالمدينة بعد القبض على القاتل من قبل الأجهزة الأمنية.

-10شباط، قتل رجل أربعيني يعمل حارسا لمنشأة صناعية بالرصاص المباشر على يد لصوص، في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، أثناء محاولتهم السرقة، في حين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

-13 شباط، عثر أهالي على جثة مواطن مقتول بعيارات نارية، وملقاة بالقرب من قوس يلدا بريف دمشق.

-13شباط، فارق مواطن حياته إثر استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مجهولين أثناء تواجده بالقرب من أحد المساجد بدرعا البلد، يذكر أنه كان عاد من دولة خليجية قبل أيام من مقتله.

-14 شباط، عثر على شاب ينحدر من قرية البغيلية بريف دير الزور، ويعمل في تجار الخضار في سوق الهال في بلدة الشميطية، مقتول بطلق ناري، بظروف غامضة في حي الحميدية بمدينة دير الزور، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية.

-17 شباط، قتل مواطن خلال زيارته لأحد أقربائه في حي المزة بالعاصمة دمشق، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام، نتيجة ضربه من شخص.

-17 شباط، قتل مواطن يعمل بتربية الأغنام على يد مجموعة لصوص حاولوا سرقة أغنامه، بعد أن قام أحدهم بضربه على رأسه بحجر أدى لمقتله على الفور، في بلدة الصورة الصغرى بريف السويداء الشمالي، فيما لاذ اللصوص بالفرار إلى جهة مجهولة.

-20 شباط، قتل شاب إثر مشاجرة حدثت بينه وبين أشخاص آخرين في جديدة عرطوز بريف دمشق، وينحدر الشاب من خان الشيح ويملك محلاً لبيع الألبسة المستعملة، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة.

-21شباط، توفيت سيدة في مستشفى درعا بعد أن دخلت بغيبوبة لأسابيع إثر تعرضها لضربة قاتلة بأداة حادة في منطقة الرأس، بريف درعا الغربي، دون معرفة ملابسات الجريمة.

-21شباط، عثر أهالي على جثة شاب عشريني مقتول بعيارات نارية في مناطق متفرقة من جسده، داخل إحدى الغرف مسبقة الصنع في قرية الطواطحة شرقي دير الزور ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.

-22 شباط، فارق مواطن حياته إثر تعرضه لطلق ناري من قبل أحد أفراد عصابة “تشليح” على طريق المشرفة سوق الغنم شمال شرقي حمص، بعد أن سرقوا مابحوزته من مال.

-22 شباط، أقدم عنصر في الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام على قتل مواطن وسرق دراجته في بلدة بريف دمشق.

وفي التفاصيل: فقد طلب عنصر في الفرقة الرابعة من أحد المواطنين أن يوصله لإحدى النقاط العسكرية على دراجة نارية وعند وصولهما إلى جبل الحصن في بلدة فليطة بمنطقة القلمون بريف دمشق، فتح العنصر النار على المواطن وأرداه قتيلاً وسرق دراجته ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 48 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 49 شخص، هم: 3 أطفال، و8 مواطنات، و38 رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

– 14 جريمة في درعا راح ضحيتها 9 رجال وطفلة و4 سيدات

– 5 جرائم في السويداء راح ضحيتها 3 رجال وطفل وسيدة

– 8 جرائم في ريف دمشق راح ضحيتها 6 رجال وطفل وسيدة

– 5 جرائم في حمص راح ضحيتها 5 رجال

– 3 جرائم في حماة راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– 5 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 5 رجال

– 2 جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة ورجل

– 2 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان وسيدة

– 2 جريمة في طرطوس راح ضحيتها رجلان.