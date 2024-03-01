خلال شهرين.. قوات النظام تسقط 28 طائرة مسيرة أطلقتها هيئة تحرير الشام وغرفة عمليات “الفتح المبين”

هاجمت طائرات مسيرة أطلقتها هيئة تحرير الشام والفصائل انطلاقا من منطقة “بوتين-أردوغان”، 4 مرات مناطق نفوذ النظام القريبة من نقاط الفصائل، خلال العام الجديد 2024، وأسقطت قوات النظام والمسلحين الموالين لها 28 منها.

وجاءت التفاصيل كالآتي:

-2 كانون الثاني، هاجمت طائرات مسيرة وانتحارية مواقع لقوات النظام على محاور سهل الغاب بريف حماة ومواقع بريفي إدلب وحلب، وتمكنت المضادات الأرضية التابعة لقوات النظام من إسقاط 9 منها.

-10 كانون الثاني، أسقطت الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام، 7 طائرات مسيّرة تابعة لهيئة تحرير الشام، في مناطق ريفي إدلب وحلب، حيث كانت تحاول تنفيذ هجمات ضد مواقع قوات النظام في المنطقة.

-25 شباط، أسقطت قوات النظام بالمضادات الأرضية 7 طائرات مسيّرة تابعة لهيئة تحرير الشام، حيث استهدفت المسيّرات أثناء محاولتها استهداف مواقع قوا النظام في ريفي حماة الغربي وإدلب الجنوبي.

-1 آذار، أسقطت وسائط أرضية تابعة لقوات النظام، 5 مسيرات هاجمت مواقعهم في ريف إدلب، حيث انطلقت من مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل