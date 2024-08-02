خلال شهر تموز.. إسرائيل تستهدف الأراضي السورية 7 مرات وتقتل وتصيب 12 من العسكريين والمدنيين

تواصل إسرائيل استباحة الأراضي السورية، محولةً إياها إلى ساحة حرب ضد “حزب الله” اللبناني والميليشيات الموالية لإيران، حيث شهد شهر تموز الماضي تصعيداً كبيراً في حدة الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية، استهدفت هذه الضربات مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام، بالإضافة إلى مواقع ومباني وآليات ومستودعات أسلحة ومقرات عسكرية تتبع في غالبيتها لحزب الله اللبناني. وأسفرت هذه الهجمات عن سقوط المزيد من القتلى في صفوف العسكريين والمدنيين على حدٍ سواء. وتزامن التصعيد مع تزايد حدة المواجهات العسكرية والتهديدات بين إسرائيل و”حزب الله” اللبناني، وتصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث تسعى إسرائيل لتوسيع دائرة استهدافاتها لقيادات الحزب ولمستودعات السلاح داخل الأراضي السورية التي لا تزال تشهد حرب بين الطرفين، بالرغم من سعي قيادة قوات النظام عدم الانخراط في هذه الحرب ومنع استخدام مواقها وثكناتها العسكرية لاستهداف الجولان السوري المحتل تجنباً للضربات الإسرائيلية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان وانطلاقاً من دورة كمؤسسة حقوقية، وثق 7 استهدافات إسرائيلية، 4 منها جوية، و3 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 15 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 4 من العسكريين بالإضافة لإصابة 6 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 2 من قوات النظام

– 1 من حزب الله اللبناني

– 1 من العاملين مع حزب الله اللبناني

بالإضافة لمقتل القاطرجي وابن عمه بالاستهدافات الإسرائيلية

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي:

-3 لدمشق وريفها

-2 لدرعا

-1 للقنيطرة

-1 طرطوس.

إننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، إذ ندين ونستنكر الاستهدافات الإسرائيلية للممتلكات العامة والخاصة لأبناء الشعب السوري وقتل السوريين، بذريعة محاربة الوجود الإيراني، بالوقت الذي يجدد المرصد السوري مطالبه بإخراج إيران وميليشياتها من الأراضي السورية أيضا.