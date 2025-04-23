خلال شهر نيسان الجاري.. اعتداءات إسرائيلية وتطورات ميدانية لافتة في الجنوب السوري

شهد الجنوب السوري، خلال شهر نيسان الجاري، تصعيدا ملحوظا في التحركات العسكرية الإسرائيلية، ما يعكس التوتر الامني على طول الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل في ريفي القنيطرة ودرعا

وتنوعت أشكال التحركات ما بين توغلات ميدانية مفاجئة، ونصب حواجز مؤقتة، وتنفيذ حملات تفتيش داخل القرى، ومصادرة معدات مدنية، بالإضافة إلى التحليق المستمر للطيران الحربي والطائرات المسيّرة.

كم ترافقت هذه التحركات العسكرية مع تحذيرات مباشرة للسكان، تمثّلت في منشورات ورقية ورسائل صوتية عبر مكبرات الصوت، أرسلت رسائل تهديد واضحة لأي تحركات مسلحة أو تنقل غير مصرح به في المناطق المستهدفة، لا سيما في محيط قرى كويا، طرنجة، العشة، الأصبح، وأم العظام.

كما سجّل النصف الثاني من الشهر زيادة في وتيرة التوغل والتمركز العسكري الإسرائيلي، خصوصًا في مواقع استراتيجية مثل تل الأحمر، وطرقات حيوية بين قرى بيت جن وحضر، في ظل مخاوف من محاولات فرض واقع ميداني جديد أو استعدادات لعمليات أمنية أوسع، تزامت مع تصريحات سياسية ببقاء طويل الأمد داخل الأراضي السورية.

فيما يلي تسلسل زمني وتفصيلي لأبرز التحركات التي شهدتها المنطقة خلال شهر نيسان:

–1نيسان، صادرت القوات الإسرائيلية 5 دراجات نارية في قرية سد المنطرة بريف القنيطرة؛ كان على متنها 10 شبان وصلوا إلى منتزه السد، كما تم توثيق بيانات الشبان والتقاط صور فردية لكل منهم.

ووفقاً للمصادر، فإن أي مركبة تصل إلى المنطقة يتم مصادرتها من قبل القوات الإسرائيلية، في إطار إجراءات مشددة تفرضها في المنطقة.

–2نيسان، توغلت قوة إسرائيلية مدعومة بعشرات العربات العسكرية في حرش سد الجبيلية بالقرب من مدينة نوى في ريف درعا الغربي، وتمركزت القوات في الحرش، دون ورود معلومات ما إذا كانت ستنطلق إلى نقطة أخرى أو ستثبت نقطة عسكرية في الموقع.

–3 نيسان، ألقت القوات الإسرائيلية منشورات ورقية على قرية كويا بريف درعا، حذرت فيها السكان من استخدام طريق الوادي-الشريعة.

وجاء في مضمون المنشورات: “إلى كل سكان قرية كويا والمنطقة، نود أن نعلمكم أنه بعد ما حدث في قريتكم، يُمنع عليكم التجول مسلحين في منطقة القرية وما حولها، كما يُمنع عبور طريق الوادي- الشريعة، الذي يتضمن علامة X باتجاه حوض اليرموك. نحذّركم، وعليكم اتباع التعليمات للحفاظ على النظام.”

–8نيسان،توغلت القوات الإسرائيلية مدعومة بـ 3 مسيرات في الجو وآليات عسكرية على الأراضي إلى قرية السنديانة في ريف القنيطرة، دون ورود معلومات عن انسحابهم حتى اللحظة.

–11 نيسان،انسحبت قوات أجنبية تابعة لوزارة الدفاع من بعض القواعد العسكرية في قرى طرطوس، وانتشرت في ضواحي مدينة طرطوس على طريق صافيتا-طرطوس.

ويبلغ تعداد المركبات التي انسحبت 15 محملة بعتاد عسكري وعشرات العناصر.

ووفقا للمصادر فإن الانسحاب تحسبا من استهداف إسرائيل لتلك المواقع العسكرية، وجاء بعد استهداف إسرائيل لمراكز عسكرية ينتشر ضمنها عناصر وزارة الدفاع، والتي أسفرت عن تدمير وإلحاق أضرار كبيرة في تلك المنشآت.

–4 نيسان، توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات، داخل بلدة رويحينة في ريف القنيطرة الأوسط، ونصبت حاجز بالقرب من المدرسة، دون ورود معلومات ما إذا كانت ستنطلق إلى نقطة أخرى، فيما لم ترد معلومات حتى الآن عن انسحابها، وسط استياء من قبل الأهالي ومخاوف من تصعيد بسبب تلك التجاوزات الإسرائيلية المتكررة.

–9نيسان، شهدت قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي، عملية توغل مفاجئة نفذتها القوات الإسرائيلية. واقتحمت القوات أحد منازل القرية وقامت بعمليات تفتيش دقيقة داخله، وسط أجواء من التوتر والخوف بين السكان وتزامنت العملية مع تحليق مكثف للطيران المسيّر في سماء المنطقة.

–11 نيسان،أقامت القوات الإسرائيلية، حاجزاً عسكرياً على طريق “حضر – طرنجة” في ريف القنيطرة الشمالي، كما منعت حركة عبور الأهالي والمزارعين في المنطقة، لأسباب لا تزال مجهولة.

–11نيسان، تمركزت 5 دبابات إسرائيلية في منطقة التلول الحمر شمال محافظة القنيطرة، يرافقها نحو 100 عنصر من القوات الإسرائيلية.

ووفقاً للمعلومات، اتخذت المركبات العسكرية مواقعها بين بلدتي بيت جن وحضر في القطاع الشمالي من القنيطرة، جنوب غرب سوريا.

–11نيسان،انسحبت القوات الإسرائيلية من طريق “حضر – طرنجة” في ريف القنيطرة الشمالي، بعد أن أقامت حاجزاً عسكرياً مؤقتاً في الموقع ومنعت خلاله حركة عبور الأهالي والمزارعين.

–12نيسان،شهد ريف القنيطرة الجنوبي تصعيداً عسكرياً لافتاً، حيث دخلت القوات الإسرائيلية بعدد من الآليات إلى أطراف تل الأحمر شرقي بلدة كودنة، وسط تحركات عسكرية مكثفة في المنطقة.

ووفقاً للمعلومات، سمع أصوات دبابات إسرائيلية في محيط تل الأحمر غربي.

–16نيسان، انسحبت دورية تابعة للقوات الإسرائيلية من الجهة الشمالية لبلدة بطرنجة في ريف القنيطرة، بعد توغلها لساعات وتنفيذها حملة تفتيش للمنازل إلى جانب تفتيش هواتف المدنيين.

–16نيسان،أجرت دورية من القوات الإسرائيلية، حملة تفتيش لمنازل في الجهة الشمالية لبلدة بطرنجة في ريف القنيطرة، دون ورود معلومات عن اعتقال مواطنين.

–18نيسان،توغلت قوة إسرائيلية داخل قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، مصحوبة بعدد من الآليات العسكرية، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع التابع للقوات آنفة الذكر.

–19نيسان، توغلت قوة إسرائيلية، بأكثر من 20 عنصراً وأربع سيارات دفع رباعي، باتجاه قرية أم العِظام في ريف القنيطرة الأوسط، ونصبت حاجزاً مؤقتاً على مفرق سد أم العظام.

وبحسب مصادر المرصد السوري، بدأت تلك القوات بالتفتيش والتدقيق على هويات المارّة، واحتجزت عدداً من الدراجات النارية، قبل أن تُعيدها لأصحابها قبل أن تنسحب من الموقع.

–20نيسان،توغلت قوة إسرائيلية من معبر قرية العشة في ريف القنيطرة، مدعومة بدبابات وسيارات عسكرية، بالتوازي مع تحليق طائرات حربية في أجواء القنيطرة وريف درعا .

ويوم أمس، توغلت قوة إسرائيلية، بأكثر من 20 عنصراً وأربع سيارات دفع رباعي، باتجاه قرية أم العِظام في ريف القنيطرة الأوسط، ونصبت حاجزاً مؤقتاً على مفرق سد أم العظام.

وبحسب مصادر المرصد السوري، بدأت تلك القوات بالتفتيش والتدقيق على هويات المارّة، واحتجزت عدداً من الدراجات النارية، قبل أن تُعيدها لأصحابها قبل أن تنسحب من الموقع.

–21نيسان،نفذت قوة عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية، عملية توغل مفاجئة في قريتي العشة والأصح بريف القنيطرة، حيث قامت بتفتيش أحد المنازل وسط انتشار أمني مشدد.

ووفقاً للمعلومات، وجهت القوات الإسرائيلية خلال العملية عبر مكبرات الصوت تحذيرات صارمة لسكان قريتي العشة والأصبح بعدم مغادرة منازلهم طوال فترة التوغل.

وفي سياق متصل، تحرك رتل عسكري إسرائيلي بين منطقة تل أحمر الغربي في ريف القنيطرة والجولان السوري المحتل، في مؤشر على تصعيد ميداني في المنطقة الحدودية.

–22نيسان، نفذت القوات الإسرائيلية حملة مداهمة وتفتيش واسعة في قرية القحطانية الواقعة بريف القنيطرة، اقتحمت خلالها عددا من منازل المدنيين وأجرت عمليات تفتيش دقيقة وسط استنفار أمني في المنطقة.

ووفقا للمعلومات، فإن القوات اقتحمت مدرسة القحطانية أثناء ساعات الدوام الرسمي، ما أدى إلى حالة من الذعر والخوف الشديد بين طلاب المدرسة والمعلمين.