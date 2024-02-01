خلال عمله بأرضه.. إصابة مواطن برصاص مصدره مناطق سيطرة “قسد” شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: أصيب مواطن من أبناء بلدة بقرص تحتاني بريف دير الزور الشرقي ضمن مناطق سيطرة قوات النظام بجروح، نتيجة إطلاق نار مصدره ضفة النهر المقابلة “مناطق قوات سوريا الديمقراطية”، وذلك أثناء عمله بأرضه الزراعية.

وتشهد المنطقة الفاصلة بين ضفتي نهر الفرات عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة تخلف ضحايا بينهم مدنيين.

وأشار المرصد السوري في21 كانون الثاني الفائت إلى أن طفل في بلدة بقرص بريف دير الزور أصيب برصاص طائش يعتقد أن مصدره عناصر “قسد” المتمركزين على السرير النهري في مدينة الشحيل شرقي دير الزور، بعد إطلاقهم النار على تلك البلدة، في حين نقل الطفل إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.