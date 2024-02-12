خلال عملية تسلل لقوات مجلس منبج العسكري.. مقتل وإصابة 6 من الفصائل الموالية لأنقرة ضمن منطقة “درع الفرات”

محافظة حلب: قتل 3 من عناصر “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، وأصيب 3 آخرون بجراح متفاوتة، في عملية تسلل نفذتها قوات مجلس منبج العسكري على نقاط تابعة للفصائل ضمن منطقة “درع الفرات” في جهة معبر الحمران بريف جرابلس شرقي حلب، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما دمرت القوات عربة عسكرية تابعة للفصائل في المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق مساء أمس، مقتل عنصر من قوات الكوماندوس بمجلس منبج العسكري، متأثرا بجراحه التي أصيب بها نتيجة قصف تركي استهدف ريف منبج، كما أصيب عنصر آخر نتيجة انقلاب سيارته أثناء القصف التركي.

وقصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة مواقع في جبل الصياد وقرية توخار بريف منبج ضمن مناطق مجلس منبج العسكري وقوات النظام شرقي محافظة حلب، دون تسجيل خسائر بشرية.