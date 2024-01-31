خلال كانون الثاني.. مخلفات الحرب تقتل وتصيب 25 غالبيتهم أطفال في مناطق متفرقة في سورية

لا تزال مخلفات الحرب من ألغام وأجسام متفجرة وغير متفجرة، تشكل هاجساً كبيراً لدى أبناء الشعب السوري في مختلف مناطق السيطرة، حيث لا تزال تحصد المزيد من أرواح المدنيين، في ظل تقاعس المنظمات الإنسانية وغياب دور الجهات المعنية في الأمر للتدخل وإزالتها، للحد من وقوع ضحايا مدنيين.

حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال هذا الشهر استشهاد 7 أطفال وإصابة 18 بينهم سيدة و15 طفل.

وجاء التوزيع المناطقي كالتالي:

-استشهاد 5 أطفال وإصابة 11 بينهم سيدة و8 طفال ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الموالية لها

-استشهاد طفلين وإصابة 7 أطفال ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية

وفيما يلي يستعرض المرصد السوري التفاصيل:

-1 كانون الثاني، إصابة 4 أطفال بجروح بليغة، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، وذلك أثناء لعبهم في الأراضي ببلدة مظلوم على الجهة الشمالية الشرقية لمحافظة دير الزور، تم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

-2 كانون الثاني، إصابة طفل بجروح إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في بلدة خان طومان بريف حلب الجنوبي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

-4 كانون الثاني، فارق طفل حياته وأصيب اثنان معه إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بمجموعة أطفال خلال لعبهم في الأراضي بقرية خنيز شمال مدينة الرقة، تم نقل المصابين إلى المشفى الوطني في الرقة لتلقي العلاج.

-7 كانون الثاني، فارق طفل حياته، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، وذلك خلال لعبه في إحدى أراضي قرية مظلوم بريف دير الزور الشمالي ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.

-9 كانون الثاني، استشهد طفلان وأصيبت طفلة بجراح متفاوتة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، خلف مدرسة في حي الجورة بمدينة دير الزور، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الموالية لها، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج وهما بحالة حرجة.

-13 كانون الثاني، أصيب مواطن في العقد الرابع من العمر بجراح، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في مزارع قليب الثورة بريف سلمية شرقي حماة، حيث أسعف إلى مستشفى سلمية الوطني لتلقي العلاج.

-15 كانون الثاني، أصيب طفل يبلغ من العمر 15 عاماً بجراح، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في حي العمال بمدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

-15 كانون الثاني، أصيب 4 أطفال بجروح طفيفة، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات “التنظيم” أثناء لعبهم في مزرعة لأحد الأهالي في الجبل المطل على قرية الدلحة بريف الرقة الجنوبي، تم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

-19 كانون الثاني، أصيب طفل بجروح بليغة، خلال عبثه بجسم متفجر من مخلفات لحرب بالقرب من منزل مهجور في بلدة أبو الحسن بريف دير الزور الشرقي، ضمن نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فأن الطفل من نازحي مدينة الصور بريف دير الزور الشمالي، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

-25 كانون الثاني، استشهد طفل متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب قبل نحو شهر في بلدة الجرذي ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي، حيث نقل الطفل حينها لأحد المشافي في العاصمة دمشق، ليفارق حياته متأثراً بإصابته.

-25 كانون الثاني، استشهد طفلان أحدهما يبلغ من العمر ١٣ عاما والآخر ١٦ عاما، جراء انفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب في بلدة اوتايا بريف دمشق الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام.

-29 كانون الثاني، أصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بجراح خطيرة، جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة مراط بريف دير الزور الشمالي، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

-30 كانون الثاني، أصيبت سيدة في العقد الخامس من العمر مع طفلها ذو 13 عاماً بجروح، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء عبث الطفل باللغم بجانب منزله في مدينة العشارة بريف ديرالزور الشرقي ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية.