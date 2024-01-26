خلال محاولة اغتيال قائد “أسود الشرقية” الموالي لإيران.. مقتل مدني برصاص مجهولين في مدينة دير الزور

محافظة دير الزور: قتل شاب مدني برصاص مجهولين، خلال محاولة اغتيال قائد فصيل أسود الشرقية الموالي للنظام وإيران بمدينة دير الزور، حيث جرى استهداف سيارة القيادي بالرصاص أثناء وجودها عند ورشة لتصليح السيارات بحي الضاحية في مدينة دير الزور، وكان بداخل أحد العاملين بالمكان ما أدى لمقتل ولم يصب القيادي بأذى حيث كان خارجها، فيما أصيب شخص آخر بالاستهداف.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 26 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 27 شخص، هم: 3 أطفال، و5 مواطنات، و19 رجل، توزعوا على النحو التالي:

– 7 جرائم في درعا راح ضحيتها 7 أشخاص بينهم طفلة وسيدتين

– 4 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم طفل وسيدة

– جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة

– 2 جريمة في دير الزور راح ضحيتها رجلان

– 3 جريمة في حمص راح ضحيتها 3 رجال

– 3 جريمة في حماة راح ضحيتها 3 رجال.

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان.

– جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان

– 3 جرائم في السويداء راح ضحيتها رجل وطفل وسيدة