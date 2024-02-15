خلال محاولتها التقدم بحثاً عن مطلوبين.. قوات النظام تقصف أحياء سكنية وتشتبك مع مسلحين محليين في ريف درعا الشمالي

محافظة درعا: قصفت قوات النظام، خلال ساعات الصباح الأولى، بقذائف الدبابات، الأحياء السكنية في الجهة الشمالية لبلدة محجة بريف درعا الشمالي، وسط حالة الذعر والهلع بين المدنيين، بعد اقتحام العناصر الحي وإطلاق النار بشكل عشوائي، بحثا عن مطلوبين.

ويتزامن القصف مع استمرار الاشتباكات العنيفة التي تدور بين مجموعة محلية مسلحة من جهة، وبين قوات النظام من جهة أخرى، في محاولة صد تقدم الأخيرة باتجاه الحي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة.

وعليه هاجمت المجموعات المحلية من أهالي البلدة مفرزة أمنية تابعة للنظام، ومدرسة في البلدة التي تتمركز ضمنها عناصر فرع الأمن الدولة، كما هاجمت ثكنة عسكرية تابعة للقوات النظام في شرقي محجة، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 34 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 51 شخصا، هم:

– 8 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 19 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 1 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 7 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية