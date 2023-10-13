خلال محاولتهم اجتياز الحدود بحثا عن ملاذ آمن.. “الجندرما” التركية تعتقل عدة مواطنين وتصيب 3 آخرين بجروح

محافظة الحسكة: أصيب 3 أشخاص بجروح بليغة إثر تعرضهم لإطلاق رصاص من قبل قوات حرس الحدود التركي “الجندرما”، وتم اعتقال آخرين أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية – التركية بالقرب من بلدة مبروكة بريف رأس العين الغربي شمالي الحسكة، بحثا عن ملاذ آمن.

ويجازف أبناء سورية بحياتهم بحثا عن ملاذ آمن بدول الجوار هاربين من الواقع المعيشي الصعب رغم المخاطر.

وبذلك، يرتفع إلى 26 بينهم طفل تعداد المدنيين الذين وثق المرصد السوري استشهادهم برصاص قوات حرس الحدود التركي “الجندرما” منذ مطلع العام 2023 ضمن مناطق سورية متفرقة واقعة قرب وعند الحدود مع تركيا، كما أصيب 42 بينهم طفل و3 سيدات برصاص “الجندرما” أيضاً، وتوزع الشهداء على النحو الآتي:

– 12 رجال بريف الحسكة ضمن مناطق نفوذ فصائل غرفة عمليات “نبع السلام”

– رجل في ريف الرقة ضمن مناطق “نبع السلام”

-9 رجل بريف إدلب ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل

– 3 رجال بريف حلب الشمالي ضمن منطقة “درع الفرات”

– طفل في ريف الحسكة ضمن مناطق الإدارة الذاتية