خلال محاولتهم السطو على سيارة مدنية.. مقتل وإصابة 3 من عصابات الخطف المدعومين من “حزب الله” اللبناني على أوتوستراد حمص – حماة

خلال محاولتهم السطو على سيارة مدنية.. مقتل وإصابة 3 من عصابات الخطف المدعومين من “حزب الله” اللبناني على أوتوستراد حمص – حماة

محافظة حمص: لقي أحد أفراد العصابات التي تمتهن عملية خطف المدنيين بقصد طلب الفدية المالية والمدعومين من قبل ميليشيا “حزب الله” اللبناني مصرعه وأصيب 2 آخرين أثناء محاولة سلب سيارة خاصة على أوتوستراد حمص – حماة.

وتمكن مالك السيارة التي حاول أفراد العصابة سلبها من إطلاق النار عليهم وايقاعهم بين قتيل وجريح.

ونقل نشطاء المرصد السوري عن مصادر متطابقة من مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، أن من بين المصابين متزعم إحدى أهم عصابات الخطف والسرقة المدعو “حسام عرفان” الملقب بـ”العرفان” بالوقت الذي أصيب معه المدعو “محمود العلوش” الملقب بـ”الضبع” وهو أحد عناصر قوات النظام.

كما أن القتيل شابا يبلغ من العمر مايقارب 17 عاما وهو الابن الأكبر لمتزعم العصابة والذي لقي مصرعه متأثرا بجراحه التي تعرض لها خلال مشاركته بعملية السطو مع والده.

وتشهد مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي انتشاراً واسعاً لعصابات الخطف والسلب التي تطال المدنيين داخل القرى الريفية وعلى الأوتوستراد الرئيسي بالتنسيق مع مجموعات تابعة لـ”شجاع العلي” الذي يحظى بمكانة مرموقة لدى “حزب الله” اللبناني والذي يعتبر المسؤول عن عمليات التفاوض لاستلام أموال الفدية من ذوي المختطفين.

وبحسب شهادات محلية فقد انتاب الشارع المدني في مدينة تلبيسة حالة من الارتياح النسبي بعد تلقي الأهالي لخبر إصابة العرفان ومقتل نجله الأكبر على يد أحد الأشخاص الذين لم تعرف هويتهم، بالوقت الذي لم تتخذ المفارز الأمنية المتواجدة في المنطقة أي إجراء للحد من انتشار ظاهرة الخطف والسرقة التي أثقلت كاهل المدنيين.