خلال محاولتهم عبور مناطق “نبع السلام”.. “الجيش الوطني” يعتقل 3 شبان بريف الحسكة

محافظة الحسكة: اعتقل عناصر من فصيل ” شهداء بدر” المنضوي ضمن صفوف “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، ليلة الثلاثاء -الأربعاء، 3 شبان، كانوا في طريقهم الى الأراضي التركية عبر مهربين بمحيط قرية العزيزية غرب مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة ضمن منطقة “نبع السلام”، دون ورود معلومات عن مصيرهم حتى اللحظة.

ووفقاً للمعلومات فإن عناصر الفصيل طالبوا من ذوي مختطفين، فدية مالية قدرها 3 آلاف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحهم.

وفي 16 من أيار الجاري، اعتقل عناصر من فصيل “شهداء بدر” المنضوي تحت “الجيش الوطني” الموالي لتركيا بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس 5 مدنيين بتهمة محاولة عبور الحدود في قرية العزيزة بريف الحسكة الشمالي ضمن منطقة “نبع السلام” التي تعتبر ممراً لتهريب البشر إلى تركيا، واقتادتهم إلى جهة مجهولة وسط مصير مجهول يلاحقهم.

وتأتي عملية الاعتقال هذه بعد الاقتتال الذي وقع بين الفصيل آنف الذكر وفصيل “أحرار الشرقية”.