خلال محاولته تفكيكه.. مقتل أحد عناصر الدفاع الوطني بانفجار لغم في بادية دير الزور

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل أحد عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني” الموالية للنظام السوري، جراء انفجار لغم أرضي خلال محاولة القتيل تفكيكه في منطقة فيضة ابن موينع ضمن بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، وأشار المرصد السوري في السادس من الشهر الجاري، إلى مقتل عنصرين على الأقل من قوات النظام وإصابة أكثر من 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة انفجار لغم زرعه خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على جانب الطريق شمالي السخنة بريف حمص الشرقي، حيث انفجر اللغم أثناء مرور حافلة مبيت عسكرية لقوات النظام.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1488 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ152 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب. كما وثّق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 968 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.