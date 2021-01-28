خلال نحو 15 يومًا.. انخفاض كبير في عدد الإصابات بـ”كورونا”.. والسلطات الصحية تسجل 165 إصابة بالفيروس المستجد

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انحخفاضًا كبيرًا بعدد الإصابات بفيروس “كورونا” في شمال غربي سورية، حيث سجلت السلطات الصحية، أمس، 5 إصابات جديدة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 20965 إصابة، منها 8649 بريف حلب، و 12317 في إدلب.

وكانت السلطات الصحية في شمال غربي سورية قد سجلت، في 15 يناير/كانون الثاني، إجمالي الإصابات بالفيروس 20800.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ نهاية العام الفائت، انخفاضاً كبيراً في عدد الإصابات اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في شمال غرب سورية، حيث أصبحت الأرقام بالعشرات، بينما كانت تُسجل يومياً بالمئات.

وتشهد مدن وبلدات شمال غرب سورية عدم تقيد المواطنين بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تفعيل الأسواق وأماكن التجمعات لا سيما المؤسسات التابعة لحكومتي “الإنقاذ” و”المؤقتة”، إضافة إلى الجامعات والمدارس، في ظل نقص حاد في المعدات الطبية، بينما تعمل المنظمات الطبية ميدانياً وضمن مراكز الطبية متنقلة.