خلال وقفة احتجاجية.. أهالي “الشعيطات” يطالبون بدعم مناطقهم ومساعدة عوائل القتلى على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية لأهالي بلدة أبو حمام الواقعة بريف دير الزور الشرقي، اليوم، طالب المتظاهرون من خلالها بدعم البنية التحتية لمناطقهم، وتقديم الدعم لعوائل عشيرة الشعيطات الذين قتلوا على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 25 آب/أغسطس، مظاهرة خرج بها العشرات من أهالي منطقة “الشعيطات” في قرية أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، طالبت قسد والتحالف الدولي بإطلاق سراح المعتقلين من أبناء “الشعيطات” القابعين في سجون قوات سوريا الديمقراطية، وقطع المتظاهرون الطريق الرئيسية في قرية “أبو حمام” من خلال حرق الإطارات المطاطية.