خلال يومين.. انتحار شاب في ريف حلب الشمالي وطفل من مهجري معرة النعمان بمخيمات النزوح شمالي إدلب

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن طفل من مهجري مدينة معرة النعمان أقدم على الانتحار شنقًا داخل منزله في مخيمات مشهد روحين بريف إدلب الشمالي، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن حالة الانتحار يرجح أن يكون سببها خلافات بين الطفل ووالده مما دفعه إلى الانتحار، في حين انتحر شاب يبلغ من العمر 25 عام شنقًا داخل غرفته في ريف مدينة جرابلس، بريف حلب الشمالي يوم أمس، ولم يتسنى للمرصد السوري معرفة الأسباب التي دفعت الشاب لقيامه بالانتحار، في حين شهد مخيم الكرامة الحدودي مع لواء اسكندرون يوم 25 يوليو حالة انتحار أيضًا، حيث أقدم شاب مهجر من بلدة التريمسة على الانتحار دون معرفة الأسباب التي دفعت الشاب لقيامه بالانتحار أيضا.