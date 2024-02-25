خلال 10 أيام.. ألغام “التنظيم” تحصد أرواح 31 شخصاً غالبيتهم من المدنيين في رحلة البحث عن “الكمأة” في البادية السورية

خلال 10 أيام.. ألغام “التنظيم” تحصد أرواح 31 شخصاً غالبيتهم من المدنيين في رحلة البحث عن “الكمأة” في البادية السورية

يقصد الكثير من المواطنين في كل موسم للكمأة سنوياً مناطق انتشاره ضمن البادية السورية بحثاً عنه بهدف بيعه فهو يعتبر خلال الموسم مصدر دخل جيد للكثير من العائلات التي تعاني ظروفاً قاسية في ظل انهيار الواقع المعيشي وغلاء الأسعار ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، حيث يباع الكيلو الواحد من هذه المادة في الأسواق بسعر يتراوح بين 200 إلى 500 ألف ليرة سورية وذلك بحسب نوعيته وجودته، ويقبل على شراءها الكثير من التجار نظراً لفوائدها الصحية والأرباح الكبيرة التي يجنوها من خلال بيع الكمأة.

وتقف ألغام تنظيم “الدولة الإسلامية” المنتشرة في معظم مناطق البادية السورية عائقاً أمام هؤلاء المواطنين، حيث تتسبب سنوياً باستشهاد وجرح المئات نتيجة انفجارها بهم أثناء بحثهم عن الكمأة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق منذ 15 شباط الجاري، أي خلال 10 أيام الفائتة، مقتل 31 شخصاً بينهم 3 من قوات النظام و8 من الدفاع الوطني، كما أصيب 3 بجراح.

وتوزع القتلى والجرحى على النحو التالي:

– 15 شباط الجاري، قتل اثنان من العاملين في جمع الكمأة بهجوم شنه خلايا تنظيم ” الدولة الإسلامية” على مجموعة من العمال في بادية المسرب بريف ديرالزور الغربي.

– 23 شباط الجاري، قتل 6 مواطنين بينهم عنصر بقوات النظام، في هجوم لـ”التنظيم” على مجموعة من جامعي الكمأة، جنوب شرق جب الجراح بالقرب من قرية جب حبل بريف حمص الشرقي، وينحدر القتلى من قبيلة بني خالد فخذ الدروبي.

– 23 شباط الجاري، قتل عنصران من قوات النظام وأصيب 3 آخرون بهجوم لخلايا “التنظيم”، استهدف سيارة عسكرية تقلهم على طريق الرصافة-أثريا ضمن بادية الرقة السورية.

– 24 شباط الجاري، قتل 3 من عناصر “الدفاع الوطني” جراء انفجار لغم أرضي زرعه مسلحون يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بسيارتهم أثناء توجههم لجمع الكمأة في بادية دير الزور.

–24 شباط الجاري، قتل 5 عناصر من “الدفاع الوطني”، بهجوم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، أثناء جمعهم لفطر الكمأة في محيط منطقة تل سلمة بريف مدينة السلمية شرق حماة، فيما فر المهاجمون إلى جهة مجهولة.

– 25 شباط الجاري، استشهد 13 مواطناً بينهم نساء من أبناء قبيلة “البوخميس” غالبيتهم من بلدة المنصورة بريف الرقة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” بهم أثناء بحثهم عن الكمأة جنوب المنطقة الأثرية في بادية الرصافة بريف الرقة الغربي.