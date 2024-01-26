خلال 10 أيام.. مخلفات الحرب تقتل وتصيب نحو 10 أطفال في مناطق النظام و”قسد”

لا تزال مخلفات الحرب من ألغام وأجسام متفجرة وغير متفجرة، تشكل هاجساً كبيراً لدى أبناء الشعب السوري في مختلف مناطق السيطرة، حيث لا تزال تحصد المزيد من أرواح المدنيين، في ظل تقاعس المنظمات الإنسانية وغياب دور الجهات المعنية في الأمر للتدخل وإزالتها، للحد من وقوع ضحايا مدنيين.

حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال 10 أيام استشهاد 3 أطفال وإصابة 6 آخرين بجراح متفاوتة في مناطق سورية متفرقة، وجاء التوزيع المناطقي كالتالي:

-استشهاد طفلان وإصابة طفل آخر ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الموالية لها

-استشهاد طفل وإصابة 5 أخرون ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية

فيما يلي يستعرض المرصد السوري التفاصيل:

-15 كانون الثاني، أصيب طفل يبلغ من العمر 15 عاماً بجراح، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في حي العمال بمدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

-15 كانون الثاني، أصيب 4 أطفال بجروح طفيفة، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات “التنظيم” أثناء لعبهم في مزرعة لأحد الأهالي في الجبل المطل على قرية الدلحة بريف الرقة الجنوبي، تم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

-19 كانون الثاني، أصيب طفل بجروح بليغة، خلال عبثه بجسم متفجر من مخلفات لحرب بالقرب من منزل مهجور في بلدة أبو الحسن بريف دير الزور الشرقي، ضمن نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فأن الطفل من نازحي مدينة الصور بريف دير الزور الشمالي، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

-25 كانون الثاني، استشهد طفل متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب قبل نحو شهر في بلدة الجرذي ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي، حيث نقل الطفل حينها لأحد المشافي في العاصمة دمشق، ليفارق حياته متأثراً بإصابته.

-25 كانون الثاني، استشهد طفلان أحدهما يبلغ من العمر ١٣ عاما والآخر ١٦ عاما، جراء انفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب في بلدة اوتايا بريف دمشق الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام.

وبذلك، يرتفع إلى 7 أطفال تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 15 شخص، من ضمنهم 14 طفل.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 5 أطفال وأصيب 8 أشخاص بينهم 7 أطفال.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد طفلين وأصيب 7 أطفال آخرين بجراح