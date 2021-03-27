خلال 12 ساعة الأخيرة.. المقاتلات الروسية قصفت بنحو 30 غارة مواقع يتحصن بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ مساء الأمس الجمعة، وحتى الآن، تناوب عدة طائرات روسية على استهداف مواقع يتحصن بها مقاتلو تنظيم “الدولة الإسلامية” في عموم البادية السورية، في حين، واصل قوات النظام والمسلحين الموالين لها، حملات التمشيط ضد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية حماة وحمص والرقة وصولًا إلى الحدود الإدارية مع محافظة حلب.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأمس، إلى استهداف المقاتلات الروسية، بنحو 12 غارة جوية، مواقع تنتشر فيها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية السخنة شرقي حمص، وسط إقلاعات متتالية للطيران الروسي من مطار حميميم باتجاه البادية السورية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، نشر يوم أمس، أن 7 عناصر من الميليشيات الموالية للنظام قُتلوا، وجرح 3 آخرين، بهجوم لتنظيم “الدولة الإسلامية” استهدف مواقع الميليشيات، مساء أمس الأول، في بادية عقيربات بريف حماة الشرقي، يأتي ذلك في ظل النشاط المتواصل و المتصاعد لتنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية عند مثلث حماة – حلب – الرقة.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، 1369 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ149 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثّق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة وطفلة ورجلين في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 861 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.