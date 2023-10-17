خلال 12 يوما تبعت أحداث الكلية الحربية بحمص.. أكثر من 100 غارة جوية روسية طالت أكثر من 20 موقعا في منطقة “بوتين-أردوغان”

خلال 12 يوما تبعت أحداث الكلية الحربية بحمص.. أكثر من 100 غارة جوية روسية طالت أكثر من 20 موقعا في منطقة “بوتين-أردوغان”

نفذت الطائرات الحربية الروسية، 104 غارات جوية، بعد يوم واحد من استهداف الكلية الحربية بحمص الذي جرى في 5 تشرين الأول واتهام “الجماعات الإرهابية” بالوقوف خلف ذلك الاستهداف.

ومنذ السادس من تشرين الأول الجاري، استهدفت الطائرات الحربية 22 موقعا في منطقة “بوتين-أردوغان” (مدنية وتمركزات عسكرية)، توزعت كالآتي:

-19 غارة، في 6 تشرين الأول، على ( جفتلك حج حمود والزعينية وبداما وحلوز وكفريدين ومحيط السجن المركزي بإدلب، والقرقور بريف حماة)

-6 غارات في 7 تشرين الأول، على (حرش باتنتة غرب معرة مصرين ومحيط بلدة النيرب ومحيط قرية معترم جنوب إدلب).

-3 غارات في 8 تشرين الأول، على محور كبانة بريف اللاذقية.

-3 غارات في 9 تشرين الأول على تلال كبانة بريف اللاذقية.

-4 غارات في 10 تشرين الأول، على محيط بلدة جوزف بجبل الزاوية.

-3 غارات في 11 تشرين الأول على حيط بلدة البارة بجبل الزاوية.

-9 غارات في 13 تشرين الأول، على محيط قرية الشيخ سنديان وجبل الأربعين ومحيط احسم ومحيط مشون بريف إدلب.

-15 غارة في 14 تشرين الأول، على محيط كنصفرة وحرش جوزف ومحيط بليون ومعمل الغزل بمدينة إدلب

-32 غارة في 17 تشرين الأول، على حرش الشيخ بحر غرب معرة مصرين ومحيط قرية الشيخ يوسف والشخيب بالقرب من بلدة الزعينية.

استشهاد 3 بينهم طفل وسيدة بالضربات الجوية الروسية

واستشهد نتيجة الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الروسية 3 هم: طفل ورجل وزوجته، ويستعرض المرصد السوري التفاصيل:

-6 تشرين الأول، استشهد طفل وأصيب آخرين في قرية جفتلك حاج حمود بريف جسر الشغور غربي إدلب.

-14 تشرين الأول، استشهدت سيدة في منطقة جبل الأربعين بريف إدلب الجنوبي.

-16 تشرين الأول، استشهد مواطن متأثراً بجراح التي أصيب بها بتاريخ 14 تشرين الأول، في قصف جوي نفذته الطائرات الروسية، استهدف منطقة جبل الأربعين في ريف إدلب.

وبذلك، يرتفع إلى 51 تعداد المدنيين والعسكريين الذين قتلوا باستهدافات جوية من قبل طائرات حربية روسية على منطقة “بوتين – أردوغان” خلال العام 2023 وتحديداً منذ تاريخ 24 حزيران، بالإضافة لإصابة أكثر من 65 شخص بجراح متفاوتة.

والشهداء والقتلى هم:

– 17 مدني بينهم سيدة و3 أطفال 2 منهم من عوائل التركستان بقصف جوي على إدلب

– 34 من المجموعات الجهادية بينهم 17 من هيئة “تحرير الشام” باستهدافات جوية على إدلب