خلال 14 يوما.. مقتل وإصابة أكثر من 15 شخص في الاستهدافات المتبادلة على الشريط النهري في دير الزور

خلال 14 يوما.. مقتل وإصابة أكثر من 15 شخص في الاستهدافات المتبادلة على الشريط النهري في دير الزور

تستمر عمليات التسلل وهجمات مباغتة والاستهدافات المتبادلة على السرير النهري في دير الزور وأريافها الشرقية والغربية، بين قوات سوريا الديمقراطية، ومسلحين محليين الذين يقودهم “إبراهيم الهفل” الموالي لقوات النظام والميليشيات الإيرانية، في خطوة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

ووفقا لمتابعات المرصد السوري، فإن هذه الهجمات والاشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا بين الطرفين من المدنيين والعسكريين وهم:

-استشهاد طفل وإصابة 4 آخرون بينهم طفلين

-إصابة عنصر من قوات سوريا الديمقراطية

-مقتل 5 من الدفاع الوطني وإصابة 2 آخرون

-إصابة 3 من قوات النظام

فيما يلي يستعرض المرصد السوري لحقوق الإنسان التفاصيل:

-1 شباط، أصيب مواطن من أبناء بلدة بقرص تحتاني بريف دير الزور الشرقي ضمن مناطق سيطرة قوات النظام بجروح، نتيجة إطلاق نار مصدره ضفة النهر المقابلة “مناطق قوات سوريا الديمقراطية”، وذلك أثناء عمله بأرضه الزراعية

-5 شباط، أصيب عنصر من قوات سوريا الديمقراطية إثر هجوم مسلح شنه مسلحون محليون، استهدف أحد النقاط العسكرية في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي.

-12شباط، أصيب طفل بجراح في بلدة حسرات في الضفة المقابلة لبلدة الشعفة، نتيجة سقوط قذائف هاون على البلدة مصدرها قوات سوريا الديمقراطية، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

-12 شباط، أصيب عنصران من ميليشيا الدفاع الوطني جراء استهداف “قسد” بقذائف الهاون لبلدة السيال بريف البوكمال عقب محاولة تسلل لمجموعة من الموالين للنظام والميليشيات الإيرانية لبلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي.

-12 شباط، أصيب طفل بجروح بليغة إثر سقوط قذيفة صاروخية مصدرها مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، قرب منزل في بلدة السيال شرقي دير الزور، تم نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

-13 شباط، قتل 5 من الدفاع الوطني وأصيب آخرون بجراح، نتيجة الاشتباكات التي دارت يوم أمس، بين المسلحين المحليين وعناصر من “الدفاع الوطني” من جهة، وبين قوات سوريا الديمقراطية في جهة أخرى، في قرى وبلدات الهرموشية والجنينة في الريف الغربي وذيبان والشعفة في الريف الشرقي بدير الزور.

-14 شباط، أصيب 3 عناصر من قوات النظام بينهم ضابط برتبة ملازم أول من مرتبات الحرس الجمهوري اللواء 103 إثر قنصهم خلال محاولتهم التسلل إلى بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي ليلة أمس انطلاقا من بلدة الدوير بريف البوكمال الخاضعة لسيطرة قوات النظام شرقي دير الزور

-14 شباط، قتل طفل يبلغ من 15 عاماً جراء تعرضه لإطلاق نار مصدره قوات النظام خلال محاولته عبور نهر الفرات باتجاه بلدة القورية الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور.

-14 شباط، أصيب شاب قبل أيام برصاص قناصة قوات سوريا الديمقراطية، خلال تواجده قرب ضفة نهر الفرات في بلدة صبيخان الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية شرقي دير الزور، حيث جرى نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.