خلال 24 ساعة.. القوات التركية تدفع بنحو 200 آلية وشاحنة تحمل معدات عسكرية ولوجستية نحو منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، دخول مزيد من الأرتال التركية إلى منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث عمدت القوات التركية على مدار الـ 24 ساعة الفائتة إلى استقدام أكثر من 9 أرتال، مؤلفة من مالايقل عن 200 آلية عسكرية وشاحنات تحمل مواد لوجستية وذخائر، اتجهت نحو النقاط التركية ضمن منطقة “خفض التصعيد”، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6755 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10090 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.