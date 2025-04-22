خلال 3 أسابيع.. تصفية وإعدام 78 مواطنا في مناطق متفرقة

تستمر وتيرة الجرائم وعمليات التصفية بالتصاعد في مناطق مختلفة من البلاد، ما يشير إلى تصاعد خطير في العنف المُمنهج ضد على أساس طائفي أو ضد شخصيات مرتبطة بالنظام البائد.

وفي هذا السياق وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 78 شخصا في مختلف المحافظات السورية منذ مطلع شهر نيسان الجاري، وذلك ضمن إطار الجرائم المنطوية تحت إطار التصفية.

توزعوا على النحو التالي:

–طرطوس 7 هم ( 7رجال)

–درعا 5 هم ((5رجال)

–حمص 30 هم (25 رجال، وطفل، 4سيدات)

–إدلب 3 هم (3رجال)

–دمشق 3 هم(3 رجال)

–حماة 11 هم ( 10 رجال وطفل)

–ريف دمشق 2 (2 رجال )

–اللاذقية 5 هم (5 رجال)

–حلب 12 هم (12 رجال)

بدوره يجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان تحذيراته من تفاقم حالات العنف الطائفي والانتقامي التي تغذيها عوامل سياسية وأمنية وغياب كامل للمحاسبة، ويطالب بفتح تحقيقات شفافة وفورية في تلك الجرائم، ويؤكد أن الاستمرار في غض الطرف عن تلك الوقائع سيساهم في تعميق الانقسامات المجتمعية وجر البلاد نحو مزيد من الانهيار.