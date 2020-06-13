خلال 3 أسابيع.. مقتل 24 من القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في استهدافات جوية لتعزيزات عسكرية وصلت من العراق إلى دير الزور

خلال 3 أسابيع.. مقتل 24 من القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في استهدافات جوية لتعزيزات عسكرية وصلت من العراق إلى دير الزور

لا تلبث القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها باستقدام تعزيزات عسكرية عبر الأراضي العراقية نحو مواقعها في محافظة دير الزور، حتى يتم استهداف تلك التعزيزات عبر طائرات يرجح أنها إسرائيلية، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة، ولم تتعظ إيران من ذلك على الرغم من الاستهدافات المتكررة للتعزيزات، وهو ما جرى بقاعدة معيزيلة التي جرى استهدافها مرتين خلال فترة زمنية قصيرة بعد وصول تعزيزات إليها

المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد خلال الفترة الممتدة من منتصف شهر أيار/مايو الفائت، وحتى السابع من الشهر الجاري، مقتل 24 من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها، في 3 استهدافات لطائرات يرجح أنها إسرائيلية، على مواقع وآليات للإيرانيين في دير الزور، وجاءت الاستهدافات لتعزيزات كانت قد وصلت من الأراضي العراقية

ففي السادس من الشهر الجاري، وثق المرصد السوري مقتل 12 عنصرا على الأقل من الميليشيات الإيرانية من جنسيات عراقية وأفغانية، إضافة إلى تدمير آليات وذخائر، جراء ضربات جوية استهدفت مقرات للميليشيات الإيرانية في قاعدة معيزيلة في ريف دير الزور الشرقي، بعد 3 أيام من استقدام تلك المليشيات إلى تعزيزات عسكرية نحو المنطقة.

وفي الـ 31 من الشهر الفائت، أشار المرصد السوري إلى استهداف جوي لسيارات عسكرية تحمل رشاشات ثقيلة تابعة للميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، في بادية مدينة البوكمال ما أدى إلى مقتل 5 عناصر من تلك الميليشيات وإعطاب 3 سيارات.

وفي 16 أيار/مايو، استهدفت طائرات قاعدة معيزيلة الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها بريف مدينة البوكمال على مقربة من الحدود السورية – العراقية، وجاء الاستهداف عقب أيام قليلة من وصول تعزيزات عسكرية إلى القاعدة من اللواء 47 التابع للمليشيات ذاتها والذي يتواجد له مقرات في البوكمال والهري.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الاستهداف أسفر عن مقتل 7 من المليشيات الموالية لإيران، بالإضافة لتدمير مقر داخل القاعدة.