خلال 3 أشهر ونصف.. القوات التركية تستقدم نحو 6700 آلية وأكثر من 10 آلاف جندي إلى منطقة “بوتين – أردوغان”

خلال 3 أشهر ونصف.. القوات التركية تستقدم نحو 6700 آلية وأكثر من 10 آلاف جندي إلى منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول رتل تركي جديد نحو منطقة “بوتين – أردوغان”، ويتألف الرتل الذي دخل عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون من عشرات الآليات التي تحمل معدات لوجستية وعسكرية، وتوجه نحو المواقع التركية المنتشرة في المنطقة.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 3280 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 6690 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10300 جندي تركي.