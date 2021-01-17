خلال 48 ساعة من الهطولات المطرية.. غرق نحو 400 خيمة وتضرر أكثر من 100 مخيم في شمال غربي سورية

تشهد المخيمات في شمال غربي سورية كارثة إنسانية، حيث تشردت مئات العائلات بفعل استمرار الهطولات المطرية خلال الـ48 ساعة، وتضرر أكثر من 100 مخيم في تلك البقعة التي تأوي مئات آلاف النازحين، في حين حاولت فرق الإنقاذ فتح ممرات مائية لتصريف المياه في العديد من المخيمات في دركوش وخربة الجوز وسرمدا ومعرة مصرين ومناطق أخرى.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد ارتفاع عدد الخيام الغارقة والمتضررة بشكل كبير إلى أكثر من 400 خيمة ضمن عشرات المخيمات التي تأوي نازحين من مناطق متفرقة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الفائتة، نذكر منها، مخيمات دير حسان وسرمدا والدانا وأطمة وأم جرن وكفرعروق وكللي وقاح ومعرشورين وزردنا والحلزونة وطيبة وكفريحمول والضياء وتل الضمان وبابسقا والآباء والنور وحلب الشهباء وباتبو ومخيمات أخرى شمالي إدلب وغربي حلب، ومخيم حلب قرب دركوش، ومخيمات خربة الجوز وأهل العز.

وأشار المرصد السوري مساء أمس، إلى أن سكان مخيمات حربنوش وتجمع الفردوس والشيخ بحر بريف إدلب، وجهوا نداء استغاثة إلى المنظمات الإنسانية والإغاثية، بعد أن أغرقت السيول التي شكلتها الأمطار عددًا من خيامهم، وألحقت الضرر بالعديد منها، وتشرد سكانها، في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة، كما يناشد “المرصد السوري” بضرورة توجيه الدعم الكافي للنازحين، من مواد تدفئة وألبسة ومواد غذائية وطبية، والوقوف بجانبهم في مواجهة العوامل الطبيعية التي تعصف بحياتهم الكارثية مع دخول فصل الشتاء من كل عام.